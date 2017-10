Cristiano Ronaldo decide e Real Madrid bate Getafe no Espanhol

O Real Madrid voltou a passar dificuldade no Campeonato Espanhol neste sábado. Jogando fora de casa, o time de Zidane saiu na frente contra o Getafe, mas cedeu o empate no segundo tempo e precisou de mais uma atuação decisiva de Cristiano Ronaldo para somar três pontos. O português marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1.

Com o triunfo, o time de Madri chegou aos 17 pontos e deu um pequeno salto da tabela. Passou do quinto para o segundo lugar, atrás somente do líder Barcelona, que tem 21. No entanto, poderá perder a vice-liderança ainda neste sábado, na sequência da rodada do Espanhol. O Atlético de Madrid, que vai receber o Barça, poderá desbancar o Real.

Com Marcelo e sem Casemiro entre os titulares, o time visitante se impôs em campo no primeiro tempo e abriu o placar aos 39 minutos, com Karim Benzema. Após roubada no meio-campo, o atacante foi lançado pela direita, invadiu a área e bateu cruzado na saída do goleiro Vicente Guaita.

O empate do Getafe veio com jogada pelo mesmo lado do campo, no segundo tempo. Um cruzamento da direita passou pela área madrilenha, com leve desvio de Jorge Molina, aos 11 minutos. Na sequência, o Getafe aproveitou a desconcentração do Real para ir para o ataque e quase buscou a virada.

O susto foi superado em mais um lance decisivo de Cristiano Ronaldo. Isco acertou belo lançamento pela direita e o atacante português bateu firme e cruzado, já dentro da área, para assegurar a vitória dos visitantes, aos 39 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Getafe ocupa o 14º lugar da tabela, com oito pontos.

O Real Madrid volta a campo na terça-feira para jogar pela Liga dos Campeões. No estádio Santiago Bernabéu, vai receber o Tottenham, pela fase de grupos.

