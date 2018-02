Cristiano Ronaldo aposta em experiência do Real para superar o PSG de Neymar

Cristiano Ronaldo marcou três vezes e comandou a vitória no Santiago Bernabéu - Foto: Notícias ao Minuto

Cristiano Ronaldo concedeu entrevista após o treino do Real Madrid desta segunda-feira e falou sobre a expectativa para o principal confronto da temporada. Apesar de a equipe ainda não ter deslanchado na temporada, o jogador tratou de manter a confiança no discurso a dois dias do duelo contra o Paris Saint-Germain, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Esse é um daqueles jogos que podem marcar uma temporada inteira. Vamos enfrentar uma grande equipe, com excelentes jogadores e que respeitamos muito. Mas temos um grupo muito forte, unido e com muita experiência nesta competição", disse.

O Real Madrid vem de goleada por 5 a 2 sobre a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol, com direito a atuação de gala do atacante português. Cristiano Ronaldo marcou três vezes e comandou a vitória no Santiago Bernabéu.

"Busco sempre estar no melhor nível e às vezes as coisas não saem como nós gostaríamos. Mas a experiência tem me ensinado que há que seguir trabalhando duro para alcançar nossos objetivos", prosseguiu Cristiano.

Apesar de o ataque ter funcionado, o técnico Zidane deve colocar o setor ofensivo mais experiente em campo com a entrada de Gareth Bale na vaga de Asensio. O volante Casemiro, que ficou no banco de reservas na última rodada, também deve retomar um lugar entre os titulares.

A tendência é que o time madrilenho entre em campo com Keylor Navas; Nacho Fernadéz, Raphael Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Luka Modric e Toni Kroos; Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.