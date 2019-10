Crianças do Projeto Jacques da Luz e Ayrton Senna recebem novos kimonos de judô

Judocas mirins que fazem parte do Projeto Jovem Talento Esportivo coordenado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) receberam neste mês mais uma remessa de kimonos. Nesta etapa, foram entregues 88 peças aos jovens participantes do projeto no Parque Jacques da Luz nas Moreninhas e no Parque Ayrton Senna, no Aero Rancho. O projeto, que tem o intuito de promover a cidadania e estender o processo educacional de crianças e adolescentes por meio da iniciação esportiva, atende mais de 300 crianças de 6 a 14 anos de idade e foi lançado em 2017.

Para a professora da turma, Neide Fidelis, os kimonos deixam os jovens mais animados e com uma motivação maior para os treinos. “Muitos não podiam comprar os kimonos e quando entregamos percebemos a animação e felicidade deles. Eles tem um desenvolvimento maior, sendo um estímulo a mais para se dedicarem”.

Valquíria, mãe de Esther, que faz parte das oficinas de judô, também participa das oficinas de funcional e zumba. Ela explica que a entrega dos judoguis foi muito importante para a participação dos judocas no esporte. “É um uniforme caro e ia ficar oneroso para os pais que teriam dificuldade de adquirir. As crianças acabam desistindo porque se sentirem desvalorizadas em comparação as crianças que já tem a roupa. O Judô foi ótimo para Esther e ela adora as aulas”, comentou

Além do Jacques da Luz e do Parque Ayrton Senna, a Funesp oferece oficina de judô no Parque Sóter, no Centro Olímpico da Vila Nasser e no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte).

A Fundação Municipal de Esportes oferece também, gratuitamente, aulas de futebol, dança, capoeira, musculação, ginástica rítmica, ballet, beach tênis, caminhada e academia ao ar livre.

Confira a programação completa no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/