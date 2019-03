Cresce número de mulheres à procura de atividade física pela saúde

"Treino de 30 minutos, que entrega o mesmo resultado de uma musculação, ele exige um padrão individual de consciência corporal", esclarece o professor de Educação Física - Foto: Divulgação

Mulheres com mais de 35 anos são as que mais buscam a prática regular de atividade física pela qualidade de vida e, conseqüentemente, envelhecimento saudável. O coach, criador do W30 Performance Humana em Campo Grande, Eder Wagner, observa que, gradativamente, aumentou a quantidade de alunos que treinam todos os dias trinta minutos no centro de treinamento. "Desses, 70% é o público feminino preocupado com a saúde. Elas trabalham, têm filhos, netos e esposos e não estão ligadas à imagem de pessoas com corpo em forma. Essas mulheres vêm em busca dos benefícios que os exercícios oferecem, desde a parte psicológica até o fortalecimento dos ossos e das articulações", comenta Eder Wagner.

Assim, segundo o treinador, cada uma encontra no treinamento a sua superação pessoal. Na rotina do programa, não tem repetição e a atividade é dinâmica. "Treino de 30 minutos, que entrega o mesmo resultado de uma musculação, ele exige um padrão individual de consciência corporal", esclarece o professor de Educação Física.

Com a permanência diária há um ano com os exercícios físicos planejados pela W30, a aposentada Marlene Maria Cantele, de 69 anos, percebeu mudanças em sua vida. "Eu passei a sentir mais disposição, antes eu começava uma atividade e parava, achei que isso combinou com a minha cabeça. É um treino que se encaixa na minha agenda, no meu jeito de pensar e fortaleceu tudo, não tenho problemas de saúde", comemora Marlene que, na terceira idade, esbanja beleza, saúde e acompanha os quatro filhos e seis netos em passeios e viagens.



Redução de medidas e doenças



Segundo Eder Wagner, dentro do programa, a mulher observa a perda de peso e da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora da diabetes, diminuição do colesterol total e o aumento do HDL colesterol, o "colesterol bom". "Todos esses benefícios auxiliam na prevenção e no controle de doenças", explica que faz a avaliação do aluno em toda finalização de ciclos dos treinos.



Na vida da mulher moderna, os 30 minutos de atividade diária se tornaram essenciais. A prestadora de serviços em materiais hospitalares, Eliane Machado, de 50 anos, enfrentava estresse e triglicérides elevados. Por recomendação médica, tomou atitude e adotou um novo estilo. "Em 2017, comecei a treinar no W30, mudei a alimentação e puxei o meu marido para correr comigo e ele passou a me acompanhar, um incentiva o outro. Hoje eu olho para Eliane de 2016 e vejo outra pessoa, aquela não existe mais, agora sou de bem com a vida, tenho saúde e que venha a menopausa sem medicamentos, quero uma velhice saudável", enfatiza.





Para esse resultado, Eder Wagner aposta em investimento em saúde e hábitos saudáveis em família. "É preciso ver também a cultura da casa, a mulher tenta e o marido não quer mudanças. Quando o casal abraça junto a causa, o resultado é imediato", afirma.



Muitas vezes, de acordo com Eder Wagner, a mulher está com os pensamentos voltados para a balança, mas só o fato de ter o momento dela de exercícios é significativo pelo conjunto de bem estar. "É essencial, uma vez que a demanda da vida diária torna imperativo que se alcance e se mantenha um nível satisfatório de potência aeróbica, força e flexibilidade. Na fase da infância até os 20 anos, há só o depósito de crescimento, depois a evolução. Dos 20 aos 30, saca-se esse depósito. Aos 30 em diante, só perde a massa corporal, é preciso se exercitar para recuperação muscular", justifica.



Com o exercício aeróbico, segundo ele, vem também a produção de endorfina – o hormônio da felicidade – que contribui até para o ciclo menstrual da mulher. "A minha dica para todas as mulheres, é que invistam em você, na sua saúde, faça uma atividade física e seja a sua heroína".