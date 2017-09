Jogos do Circuito de Vôlei de Praia começam na quarta-feira

Os órgãos de imprensa interessados em cobrir a etapa Campo Grande do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia têm até sábado para requerer e retirar credenciais. Os passes liberam o acesso à área de competição para imagens e entrevistas e devem ser solicitados via e-mail e retirados na arena do Parque das Nações Indígenas.

O endereço para encaminhamento dos pedidos é imprensa@volei.org.br. Necessário conter as seguintes informações: nome completo, funções e identidade dos profissionais, bem como identificação do veículo. Para retirada, basta apresentar um documento com foto. Caso outra pessoa vá buscar os documentos é imprescindível a apresentação de um ofício em papel timbrado do órgão.

Os jogos começam nesta quarta-feira (13.9), com o torneio qualifying feminino. No dia seguinte (14.9), a seletiva é do masculino. A fase principal com as 24 principais duplas do país começa sexta-feira e termina domingo (16.9).

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

