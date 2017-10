Coxim recebe etapa do Estadual de Mountain Bike no próximo domingo

O circuito terá categoria masculina e feminina - Ilustração

Aconteceu no próximo domingo (29) em Coxim a etapa Estadual do Campeonato de MTB XC, que espera reunir mais de cem ciclistas. A prova está marcada para acontecer na Trilha do Cristo e tem largada programada para às 7h.

Nesta etapa, os competidores participarão do formato XCO (Croos Country Olímpico), trajeto curto com obstáculos tradicionais e naturais.

O circuito terá divisão de categorias masculina e feminina. As seguintes categorias ficaram divididas em: Elite, Sub 30, Máster 30 a 39 anos, Máster 40 a 49 anos, Máster 50 a 59 anos, Júnior 17 e 18 anos, Juvenil 15 e 16 anos, Infanto Juvenial 12 a 14 anos, Open e Turismo.

As inscrições para o circuito devem ser feitas pelo site http://www.fmsc.com.br e haverá uma taxa de R$ 40.