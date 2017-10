Coutinho marca golaço, mas Liverpool só empata com Newcastle e amarga 7º lugar

O Liverpool segue instável em seu início de campanha no Campeonato Inglês. Atuando fora de casa neste domingo pela sétima rodada da competição, o time chegou a abrir o placar com um belo gol de Philippe Coutinho, mas cedeu o empate ao Newcastle no jogo que terminou em 1 a 1 e deixou a equipe comandada por Jürgen Klopp apenas na sétima posição do Campeonato Inglês.

O resultado fez o Liverpool chegar aos 12 pontos na competição nacional, enquanto o Newcastle passou a contabilizar 10 e ocupa o nono lugar da tabela. Na frente destes dois times está o Burnley, que em outro duelo deste domingo surpreendeu o Everton com uma vitória por 1 a 0, em Liverpool, e assumiu a sexta posição, com 12 pontos, em vantagem em relação ao Liverpool nos critérios de desempate.

Na luta para entrar na zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada, o Liverpool abriu o placar neste domingo com um golaço de Philippe Coutinho, aos 29 minutos. O meia da seleção brasileira recebeu a bola pela esquerda, cortou a marcação de um defensor ajeitando a bola para o meio e arriscou o chute de fora da área, com categoria, para acertar o canto direito alto do goleiro Robert Elliot.

O mesmo Coutinho voltou a assustar pouco depois, em forte chute de fora da área que passou por cima da meta de Elliot, mas o Newcastle conquistou o empate já aos 36 minutos. O atacante espanhol Joselu recebeu belo lançamento, invadiu a área adversária nas costas da zaga e tocou para as redes na saída de goleiro Mignolet.

Já na partida envolvendo o Everton, que teve Wayne Rooney atuando apenas a partir dos 18 minutos do segundo tempo, quando substituiu Morgan Schneiderlin, o Burnley conquistou o gol da vitória aos 21 minutos do primeiro tempo, com Jeff Hendrick.

Após empatar com o Newcastle, o Liverpool só voltará a campo pelo Campeonato Italiano no dia 14 de outubro, quando atuará em casa contra o vice-líder Manchester United. Já o Everton atuará no dia seguinte diante do Brighton, fora de casa, pela oitava rodada da competição.

O torneio terá uma longa pausa agora por causa da disputa das últimas rodadas das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018.

