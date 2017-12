Coutinho brilha, Firmino faz dois e Liverpool goleia Swansea por 5 a 0

Estava fácil. Desnorteado após levar o segundo gol, o Swansea se desorganizou de vez e o Liverpool sacramentou o massacre - Foto: Metro Co Uk

Os brasileiros mais uma vez decidiram para o Liverpool. Em duelo disputado nesta terça-feira no estádio Anfield Road, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o meia Philippe Coutinho marcou um, deu uma assistência e liderou a equipe na goleada sobre o Swansea, por 5 a 0. Já o atacante Roberto Firmino também foi bem ao fazer dois gols.

Com a fácil goleada em casa, o Liverpool chegou aos 38 pontos e subiu para a quarta colocação do Inglês. Alcançou, ainda, uma invencibilidade de 11 jogos na competição. Já o Swansea segue em situação desesperadora: é o lanterna com apenas 13 pontos.

Com Coutinho e Firmino como titulares, o Liverpool precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. E foi com um belo gol: o atacante brasileiro roubou a bola no campo adversário, o egípcio Salah tocou rasteiro e o meia, quase da meia-lua, bateu colocado, sem muita força, no ângulo, para fazer o primeiro.

O gol logo no início esfriou o ritmo do jogo. O time mandante parecia satisfeito com o resultado, enquanto o Swansea não tinha forças para pressionar. Somente aos 46 o Liverpool voltou a criar uma boa chance, mas Firmino chutou para fora depois de driblar um marcador e ficar na cara do goleiro.

No início do segundo tempo, depois de acelerar novamente o ritmo, o Liverpool logo chegou ao segundo gol: Coutinho cobrou falta na segunda trave e Firmino apareceu sozinho, sem marcação, para só escorar para as redes.

Estava fácil. Desnorteado após levar o segundo gol, o Swansea se desorganizou de vez e o Liverpool sacramentou o massacre. Primeiro, aos 20, Alexander-Arnold aproveitou sobra e chutou no canto. No minuto seguinte, Salah recebeu passe errado de um adversário, invadiu a área e rolou para Firmino completar. E, já aos 38, Oxlade-Chamberlain bateu cruzado e definiu o placar.