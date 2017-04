Coutinho brilha e Liverpool sobe para 3º no Inglês com vitória em clássico

Destaque da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa, Philippe Coutinho brilhou neste sábado com a camisa do Liverpool. O meia-atacante liderou o time na vitória da sua equipe no clássico com o Everton, por 3 a 1, no Anfield Road, em rodada do Campeonato Inglês. O triunfo levou o Liverpool ao provisório terceiro lugar da tabela.

Coutinho, que balançou as redes pela seleção na terça-feira, voltou à carga neste sábado. Ele marcou um dos gols do Liverpool e infernizou a defesa do Everton, principalmente no primeiro tempo, com três boas chances de gol. O meia-atacante levava perigo em finalizações de dentro e fora da área e nos passes precisos para Mané e Roberto Firmino, outro que defendeu a seleção nas Eliminatórias.

O primeiro gol do Liverpool surgiu em jogada individual de Mané, logo aos sete minutos de jogo. O atacante senegalês disparou pela esquerda, entrou na área e bateu cruzado e rasteiro. O Everton, até então apagado em campo, reagiu aos 28 minutos e empatou em sua primeira investida no ataque. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Matthew Pennington dentro da área. E ele só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Dominante na primeira etapa, o Liverpool seguia impondo pressão no ataque. E Coutinho, após criar três boas oportunidades no ataque, enfim deixou sua marca aos 30. Ele recebeu passe dentro da área, cortou o marcador e bateu colocado, quase no ângulo, colocando novamente os anfitriões em vantagem no placar.

Na segunda etapa, o brasileiro seguiu brilhando. Mas como "garçom". Foi dele a assistência para o gol de Origi. O belga recebeu na intermediária e acertou forte chute, de fora da área, ampliando a vantagem dos anfitriões, aos 24 minutos.

Daí em diante, o Liverpool desacelerou no ataque e deu espaços para o Everton. Os visitantes criaram duas boas oportunidades para reduzir a vantagem dos donos da casa, mas pararam em boas defesas do goleiro Mignolet.

Com o resultado, o Liverpool superou o Manchester City na tabela, alcançando o terceiro lugar. O time soma 59 pontos, dois a mais que o City. O vice-líder Tottenham também tem 59, mas leva vantagem no saldo de gols. A liderança segue com o Chelsea, com 69. Os dois primeiros colocados ainda jogam neste sábado. O City vai visitar o Arsenal no domingo.

