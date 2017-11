Costa Rica tem primeiro evento promocional do Mundial de MTB 24 Horas Solo neste fim de semana

O evento é uma realização da Roma Comunicação e do Instituto Brasil Ride. Programação: - Divulgação

Alguns dos melhores ciclistas do Brasil estarão neste sábado (25) e domingo (26), no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, para participar do “24 Horas Brasil Ride Workshop”, o primeiro evento promocional para o Campeonato Mundial de MTB 24 Horas Solo, que será realizado na cidade, em julho de 2019. Este final de semana voltado para o MTB em Costa Rica terá uma programação de palestras, com a presença de treinadores de destaque do MTB no País, assim como desafio e treinos. O Mundial é organizado pela WEMBO (World Endurance Mountain Bike Organization) em parceria com a Roma Sports MKT.



Durante o evento será inaugurado o complexo esportivo do Mundial, com uma das mais modernas pistas de pump track do país, que terá apresentação de vários atletas profissionais em um desafio de Eliminator no sábado e um treino no domingo (26), com a estreia do percurso de 21 km do Mundial, o chamado Enduro Brasil Ride. A abertura oficial da pista será às 15h de sábado, seguida da competição.



"Um momento único para os amantes do ciclismo em Costa Rica e região. Será o lançamento da estrutura física do local e proporcionaremos o maior workshop do País na área do MTB. Estamos voltados para a construção de um legado, com pistas ao redor do território brasileiro, servindo de incentivo para o surgimento de novos ciclistas", afirma Mario Roma, fundador da Brasil Ride. "O exemplo deste legado em Costa Rica é a pista de pump track, que servirá não apenas para o fomento de jovens atletas, mas também para treinamento de profissionais, bem como as duas de pistas de cross country, que serão a base do Mundial 24h. A prefeitura da cidade está de parabéns, pois está investindo primeiro em uma estrutura que beneficiará o ciclismo de toda a região e depois fará um evento de porte mundial", completa.



Entre os vários embaixadores do Mundial 24h MTB, estarão participando deste primeiro evento promocional os atletas Hallysson Ferreira, Kennedi Lago, Raquel Gontijo, Bruno Lemes, Roger Renso, Robson Ferreira, Edson Rezende, Alysson Tigrinho e o treinador de Henrique Avancini, Hélio Souza.



Os dois dias de evento em Costa Rica terão transmissão ao vivo na Fan Page da Brasil Ride - www.facebook.com/BRASILRIDE



O 24 Horas Brasil Ride Workshop tem patrocínio da prefeitura da Costa Rica (MS). O evento é uma realização da Roma Comunicação e do Instituto Brasil Ride.



Programação:

Sábado (25)

14h40 - Apresentação da pista de Pump track

15h00 - Abertura oficial da pista pelo prefeito Waldeli Rosa

15h10 - Pista livre para atletas campeões reconhecerem a pista

15h30 - Abertura da competição - "Eliminator Pump track"

16h15 - Início da competição "Persuit Pump track"

17h15 - Palestra: "Dica com os campeões e treinadores”



Domingo (26)

09h00 - Largada do treino com os campeões - Percurso aproximado 40km

11h00 - Chegada prevista dos primeiros colocados e entrega de medalhas comemorativas