Corumbaense vence e conquista título sul-mato-grossense após 33 anos

Depois de 33 anos, o Corumbaense volta a conquistar o título da elite do futebol sul-mato-grossense. Com Arthur Marinho lotado, torcedores fora do estádio e a cidade de Corumbá em festa, o Carijó da Avenida venceu o Novo por 2 a 1 na tarde deste domingo.

Willian abriu o placar para o Corumbaense aos 42 do primeiro tempo. À direita da área, ele chutou e encobriu o goleiro do Novo.

Aos 9 minutos da segunda etapa, Luan entrou na área pela esquerda, chutou, goleiro do Corumbaense defendeu e Andrinho pegou o rebote e fuzilou.

Na cobrança de escanteio do Carijó, zagueiro Julio cabeceia e faz gol contra aos 33 do segundo tempo.



Veja Também

Comentários