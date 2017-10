Corte de Thiago Silva esquenta disputa por 4ª vaga de zagueiro do Brasil na Copa

O corte de Thiago Silva, contundido, do último compromisso da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas provocou um "confronto direto" na disputa pela quarta vaga de zagueiro na equipe dirigida pelo técnico Tite visando a Copa do Mundo de 2018: Jemerson e Rodrigo Caio vão treinar lado a lado nos próximos dias, na preparação do time nacional para o confronto contra o Chile, nesta terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Às vésperas do fim do torneio classificatório para o Mundial, a seleção conta com três zagueiros que parecem já ter o passaporte carimbado para ir à Rússia: os titulares Miranda e Marquinhos, além de Thiago Silva, visto como reserva imediato da dupla, a ponto de ter sido testado no jogo contra a Bolívia, na última quinta-feira, em La Paz.

Só que o zagueiro do Paris Saint-Germain se lesionou ainda no primeiro tempo da partida, o que levou Tite cortá-lo para o duelo contra o Chile, chamando novamente Rodrigo Caio, que havia perdido espaço na equipe diante das atuações irregulares pelo São Paulo, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Agora, porém, com o seu clube se recuperando no torneio nacional e a nova convocação, Rodrigo Caio retoma as suas esperanças de ir à Rússia. O são-paulino já entrou em campo três vezes com Tite, sendo duas delas como titular em amistosos contra Austrália e Colômbia, sendo que nesse último só atuaram jogadores em atividade no futebol nacional.

Para isso, no entanto, precisará superar concorrência de Jemerson. O zagueiro do Monaco só jogou por 12 minutos pela seleção brasileira, em amistoso contra a Austrália. Mas a convocação para os jogos contra Bolívia e Chile, a quinta da sua carreira, mostra que ele pode estar alguns passos à frente de Rodrigo Caio na briga por uma vaga na seleção.

Eles, agora, estão juntos na seleção. E não será uma surpresa se uma chance for dada a algum deles no duelo desta terça-feira contra o Chile. Afinal, Tite indicou que deve aproveitar a classificação antecipada da seleção à Copa para promover testes no compromisso em São Paulo. E isso deverá ficar mais claro neste domingo, quando o técnico vai comandar treino na Academia de Futebol, o CT do Palmeiras.

Embora só Rodrigo Caio e Jemerson estejam na seleção neste momento, a disputa pela quarta vaga de zagueiro na seleção para a Copa do Mundo não se restringe apenas a esses nomes. Gil, do Shandong Luneng (China), Pedro Geromel, do Grêmio, e David Luiz, do Chelsea, já foram convocados por Tite e podem receber novas chances nos amistosos para o torneio na Rússia.

"São oito meses até a Copa do Mundo. Tem mais do que 35 atletas sendo monitorados, está em torno de 50", disse Tite, indicando que a briga por vagas na seleção está aberta. Nos próximos dias, porém, a disputa para a zaga deverá estar concentrada em Rodrigo Caio e Jemerson.

