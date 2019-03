Corrida em prol da Paz reúne cerca de três mil pessoas em Campo Grande

Ao final do percurso, 18 atletas foram premiados, também houve sorteio de bicicletas, suplementos e distribuição de frutas e água - Fotos: Divulgação

Aconteceu neste fim de semana mais uma edição da Corrida da Paz, reunindo três mil pessoas no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Atletas de todas as idades participaram da prova de 5 quilômetros.

Foram 2,3 mil inscritos, destes total, mil eram militares. Em relação ao acesso ao chip, mil participantes correram com o aparelho com identificação eletrônica, sendo 496 mulheres, conforme o Comando Militar do Oeste (CMO). Também prestigiaram a corrida familiares e amantes do esporte.

A corrida animou a manhã no parque. Crianças, jovens, adultos, idosos e mulheres em período de amamentação, participaram e concluíram as provas, divididas por categorias.

“Faz quatro anos que eu treino, e para mim foi muito gratificante vencer mais esta etapa, no ano retrasado eu também consegui o 1º lugar”, destacou o campeão da corrida na categoria adulto masculino, André Rodrigues do Nascimento.

Levantando a bandeira do Brasil, na linha de chegada, a policial militar, Edilaine Mansueto, também não escondeu a alegria e o sentimento de dever cumprido ao vencer a prova na categoria feminina. “Eu sou apaixonada pelo esporte, foi um percurso duro, calor intenso, mas valeu super a pena, dedico esta vitória ao meu batalhão da Polícia Militar”, comentou.

Ao final do percurso, 18 atletas foram premiados, também houve sorteio de bicicletas, suplementos e distribuição de frutas e água.

Os participantes puderam escolher o passeio ciclístico, a caminhada de 3 Km ou a de 5 Km.

O evento em prol da Paz Mundial foi realizado simultaneamente em 133 países ao redor do globo, no Brasil diversos estados aderiram.

“Queremos promover a paz e aproximar os militares da população”, afirmou o major do CMO, Alexandre Shoji, completando: “O sentimento é de dever cumprido. Agora é planejar o próximo”.

Além de cuidar da saúde e aproveitar o fim de semana no ato de confraternização pela paz, os atletas ajudaram uma causa. Para participar da corrida os participantes deveriam levar um quilo de alimento no ato da inscrição. As doações serão destinadas a entidades de caridade de Campo Grande.

Durante o evento as crianças puderam se divertir com os brinquedos infláveis montados pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), parceira do evento. “Nós do CMO, temos uma parceria antiga e de sucesso com a Fundesporte em prol do desporto e da paz”, finalizou Shoji.