Corrida da Paz pede que participantes se vistam de branco e doem alimentos

Com apoio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), o Comando Militar do Oeste promove no próximo domingo (19) a 12ª Corrida da Paz, em Campo Grande. Serão 3 km de corrida, caminhada e passeio ciclístico no Parque das Nações Indígenas. A equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer, que auxiliou na parte técnica da corrida, estará no local com o parque de brinquedos infláveis, a partir das 8h.

Para participar da corrida, o interessado deve se inscrever até o dia 18 no site www.cmo.eb.mil.br. As demais atividades são livres. “O principal objetivo é confraternizar, promover a paz. O esporte e o lazer são excelentes instrumentos para isso. A gente pede que as pessoas, preferencialmente, vistam-se de branco e venham ao parque para momentos de recreação e lazer conosco”, disse o chefe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer, professor Rodrigo Miranda.

A corrida é uma iniciativa do Conselho Internacional do Desporto Militar, encampado por unidades de várias cidades. Visa, além de promover a prática esportiva entre militares, estimular a promoção da paz. No evento, a organização também estará arrecadando alimentos não-perecíveis para doação.

Veja Também

Comentários