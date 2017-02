Corrida da Disney no Brasil tem sua terceira edição

A 3ª edição da Disney Princesa Magical Run traz as Princesas da Disney para o Jockey Club de São Paulo. O evento ocorre no dia 12 de março de 2017 e tem duas opções de percursos, a caminhada com 3km e a corrida de 7km. A Disney Princesa Magical Run é uma experiência temática, em que os participantes podem vivenciar a magia da Disney em família, ter uma experiência saudável por meio de uma prática esportiva e também aproveitar para se divertir e usar sua fantasia preferida.

Diferente do que muita gente pensa, a Disney Princesa Magical Run aceita inscrições de participantes masculinos que tem um kit próprio, assim como o feminino e infantil.

O destaque desta edição será a Princesa Bela que será a personagem estampada nas camisetas dos kits da corrida. A vencedora da corrida na categoria feminina de 7km será premiada com uma viagem com acompanhante ao Walt Disney World Resort, na Flórida.

As inscrições para o evento já estão abertas e com as seguintes opções de kits: adulto, infantil e também a opção de pacote para a família. No valor do kit estão inclusos sacola, camiseta, medalha e também a participação nas atividades que ocorrem na arena, sempre com muita diversão e surpresas.

Valores e inscrição

O valor para inscrição é de R$150,00 (Individual/Adulto), R$110,00 (Crianças) e R$330,00 (Pacote família para 3 pessoas sendo ao menos 1 criança). Inscrições pelo site www.disney.com.br/princesamr.

