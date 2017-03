Corrida Águas Guariroba reunirá atletas profissionais e amadores neste domingo

A sexta edição da Corrida Águas Guariroba encerra neste domingo (26) a Semana da Água 2017 em Campo Grande. A largada será pontualmente às 8 horas, em frente à sede da empresa, na Rua Antônio Maria Coelho, 5.401. As vagas já foram preenchidas e as inscrições estão encerradas. Mil pessoas se inscreveram para as provas de corrida de rua em quatro categorias: Feminino 5 km, Masculino 5 km, Feminino 10 km e Masculino 10 km, além da caminhada de 5 km.

O objetivo do evento é chamar a atenção para a importância da preservação da água e promover a prática de atividades saudáveis. A entrega dos kits com camiseta, chip e número de peito será neste sábado, 25/03, das 8h às 17h, na sede da Águas Guariroba. A concentração, alongamento e preparação para a prova iniciam às 7h de domingo.

A Corrida Águas Guariroba é uma prova oficial pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e faz parte do calendário da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul. O percurso para 5 km passa pela Via Parque e Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas. Já nos 10 km, os atletas seguem para o Parque dos Poderes. Os cinco primeiros a completarem a corrida em cada categoria receberão troféus. Todos os inscritos ganharão medalhas ao final do percurso. A organização também prevê frutas, isotônico e água à vontade para beber e para se refrescar, com chuveirões em pontos do percurso.

O evento é uma iniciativa da Águas Guariroba, empresa da Aegea Saneamento. A prova é organizada pelo Clube de Corridas VO2 e conta com o apoio das empresas ArtSom, Tag3 Desenvolvimento Digital, Gráfica Printcom, Área Comunicação Visual, Compet Marketing e Comunicação, Anita Calçados e Alvorada Materiais de Construção. Regulamento, mapa do percurso e informações estão disponíveis no site

Interdição

Para a realização da Corrida das Águas, serão interditadas vias ao longo do percurso. Seguem os horários e trechos onde o trânsito ficará impedido no domingo:

-Das 05h às 11h: Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira (Via Parque) e Rua Antonio Theodorowich;

- Das 6h30 às 11h: Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira (Via Parque), sentido Avenida Afonso Pena para Avenida Mato Grosso; Rua Ivan Fernandes Pereira, entre Avenida Afonso Pena e Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira (Via Parque); Avenida Afonso Pena (sentido Parque dos Poderes – Centro), entre Rua Ivan Fernandes Pereira e Avenida do Poeta; Avenida do Poeta (sentido Parque dos Poderes – Centro), entre Avenida Afonso Pena e Avenida Mato Grosso.

