Correção: Zonta é pole, Serra larga em 3º e Fraga começa etapa da Stock em 18º

Com as atenções voltadas para a disputa pelo título da Stock Car entre Daniel Serra e Felipe Fraga, Ricardo Zonta conseguiu algum protagonismo no treino de classificação da etapa final em São Paulo. Neste sábado, o ex-piloto da Fórmula 1 faturou a pole position no Autódromo de Interlagos, em uma atividade que também colocou Serra bem à frente de Fraga no grid de largada.

Na parte final da fase decisiva do treino, Zonta cravou o tempo de 1min37s314, assegurando a primeira posição. Mas a sua vantagem foi mínima para o segundo colocado, Julio Campos, que fez uma volta apenas 0s005 mais lenta, o que o levará a completar a primeira fila do grid.

Serra vem logo atrás, na terceira posição, com 1min37s398. E além de uma boa posição no grid, o líder do campeonato também pôde comemorar o desempenho ruim de Fraga. Afinal, atrapalhado pela chuva, foi eliminado na primeira parte da atividade e iniciará a prova deste domingo da 18ª posição.

A situação de Fraga se tornou ainda mais complicada porque é Serra quem está em vantagem na classificação do campeonato. Dependendo apenas de si, precisa apenas de um quarto lugar para conquistar o título da temporada 2018 da Stock Car. E se Fraga não ficar entre os sete primeiros colocados, Serra nem precisará pontuar para ser o campeão.

Perto, portanto, do título, Serra terá a companhia de Cacá Bueno, que fez o tempo de 1min37s398, na segunda fila do grid de largada em Interlagos, saindo da quarta posição. Ricardo Maurício garantiu o quinto lugar, enquanto Gabriel Casagrande, que não registrou voltas rápidas na fase decisiva do treino, começará da sexta posição.

Lucas Foresti, Bruno Baptista, Antonio Pizzonia e Diego Nunes completam a relação dos dez primeiros colocados do grid da etapa final da Stock Car. E Rubens Barrichello ficou apenas em 23º lugar no classificatório.

A prova em Interlagos está marcada para começar às 11 horas deste domingo.