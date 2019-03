Correção: Venus bate alemã na estreia em Indian Wells e pega Kvitova na 2ª rodada

A matéria enviada anteriormente continha um erro no primeiro parágrafo. A chave feminina do Torneio de Indian Wells se iniciou na quarta-feira. Segue a versão corrigida:

Com compromissos pela primeira rodada, na qual os cabeças de chave estão de folga, o Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, teve sequência nesta quinta-feira. Entre as mulheres, o destaque do segundo dia de disputas foi a vitória da norte-americana Venus Williams, ex-número 1 e atual 36.ª do ranking da WTA, sobre a alemã Andrea Petkovic, ex-Top 10, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 0/6 e 6/3.

Na segunda rodada, a sua adversária será justamente uma das pré-classificadas na competição realizada em quadras rápidas na Califórnia: a checa Petra Kvitova, atual número 3 do mundo. No confronto direto, Venus está em desvantagem, com duas vitórias em seis partidas.

Quem também conheceu a sua rival de estreia, já pela segunda rodada, foi a japonesa Naomi Osaka. A líder do ranking jogará contra a francesa Kristina Mladenovic, a número 65 do mundo, que nesta quinta-feira derrotou a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Outras vencedoras nesta primeira rodada em Indian Wells foram a belga Alison van Uytvanck, a norte-americana Madison Brengle, a japonesa Misaki Doi, as russas Ekaterina Alexandrova e Natalia Vikhlyantseva, a casaque Yulia Putintseva e alemã Mona Barthel.

MASCULINO - Entre os homens, Indian Wells é o primeiro Masters 1000 da temporada e teve a chave principal iniciada nesta quinta. O destaque do dia foi a vitória do canadense Felix Auger-Aliassime, que brilhou nos dois recentes torneios no Brasil (Rio Open e Brasil Open). O convidado de 18 anos e 58.º do mundo bateu o britânico Cameron Norrie por 6/3 e 6/2 e agora enfrentará o grego Stefanos Tsitsipas, de 20 e atual número dez do ranking da ATP, na segunda rodada.

Quem queria ver um duelo entre os irmãos alemães Zverev se frustrou nesta quinta-feira com a derrota de Mischa, o mais velho, para o eslovaco Martin Klizan por 6/1 e 6/4. O tenista que ocupa o 50.º lugar no ranking enfrentará agora Alexander, que é o atual número 4 do mundo.

Outros vencedores nesta quinta-feira incluem o italiano Guido Andreozzi, o espanhol Albert Ramos Viñolas, o croata Ivo Karlovic e o alemão Philipp Kohlschreiber.