PSG goleia, e Neymar iguala Raí como brasileiro com mais gols pelo time

Time de Neymar, Mbappé e Di Maria, aplicou 7 a 0 no Waasland-Beveren - (Foto: Benoit Tessier/Reuters)

O Paris Saint-Germain voltou a golear nesta sexta-feira. Após os 9 a 0 sobre o Le Havre (da 2ª divisão francesa) no domingo, o time de Neymar, Mbappé e Di Maria, aplicou 7 a 0 no Waasland-Beveren (da 2ª divisão belga), em mais um amistoso prepatório para a reta dinal da temporada 2019/2020.

Disputado em quatro tempos de 30 minutos, o jogo foi no Parque dos Príncipes, em Paris, diante de 5 mil torcedores, que chegaram a homenagear os profissionais de saúde, mas não respeitaram o distanciamento social nas arquibancadas.

Em campo, a disputa foi desequilibrada, com o time francês criando inúmeras oportunidades de gol. O primeiro foi contra, do sérvio Aleksandar Vukotic, aos 20 minutos.

Aos 28, Neymar converteu um pênalti para fazer o segundo gol do jogo e o seu 72º pelo clube, após 82 jogos, se igualando a Raí, como maior artilheiro brasileiro da história do time parisiense.

No segundo tempo, em novo pênalti, Neymar, ao invés de bater direto, rolou para Icardi marcar o terceiro, aos 47 minutos. Na sequência, o brasileiro se irritou com uma entrada de um zagueiro rival e o chutou. Ele deveria ter sido expulso.

Kylian Mbappé, Eric-Maxim Choupo-Moting (duas vezes) e Loic Mbe Soh completaram a goleada do PSG, que volta a disputar um amistoso na terça-feira contra os Rangers, da Escócia.

O PSG joga as finais da Copa da França e da Copa da Liga da no final deste mês e as quartas de final da Liga dos Campeões em agosto, contra a Atalanta, da Itália.