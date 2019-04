Correção: Pelé recebe alta e deixa hospital cinco dias após internação em Paris

A nota enviada anteriormente continha um erro no segundo parágrafo. Mbappé é jogador da seleção francesa. Segue a versão corrigida:

Recuperado de uma infecção urinária, Pelé recebeu nesta segunda-feira alta do hospital em que estava internado, em Paris, e vai retornar ao Brasil em um voo nas próximas horas, confirmou a sua assessoria. Os ex-jogador de 78 anos vinha apresentando boa evolução do seu quadro de saúde após ter ingressado no local na última quarta.

O problema com o Rei do Futebol começou com uma febre durante evento em que se encontrou com Kylian Mbappé, jogador da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, na terça-feira. Após ser submetido a exames, foi diagnosticada uma infecção urinária, a mesma que o acometeu em 2014.

Pelé foi internado no American Hospital Paris no dia seguinte e, depois de melhorar de forma gradativa, passou por uma nova avaliação no sábado, que mostrou que o problema de saúde estava controlado e a infecção praticamente extinta. Apesar disso, ele continuou em observação, pois o caso inspirava mais cuidados do que o habitual.

Inicialmente, se previa que o ex-atleta pudesse ganhar alta dos médicos no final de semana, mas apenas nesta segunda-feira ele foi liberado. O astro possui apenas um rim, foi tratado com antibióticos e seu organismo respondeu bem aos medicamentos.

Por causa do problema de saúde, Pelé precisou cancelar sua ida a um evento em que seria homenageado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no último domingo, onde o técnico da seleção brasileira, Tite, deu uma palestra.

Após deixar o hospital, Pelé divulgou um comunicado nesta segunda-feira, que ele iniciou retribuindo o carinho que recebeu das pessoas após ser internado. "Eu quero agradecer profundamente a vocês pelos pensamentos positivos e desejos de melhoras", ressaltou, por meio de sua assessoria.

"Enquanto eu estava aqui em Paris, eu sofri uma severa infecção urinária que requisitou assistência médica e cirúrgica emergencialmente. Mas, graças ao grande carinho do time de médicos do American Hospital of Paris, eu estou pronto para viajar para casa. Eu quero expressar o meu caloroso agradecimento a equipe do Dr. Gérard Khayat, Dr. Thierry Guetta e Dr. Gilles Boccara. A França não tem somente grandes jogadores, mas também ótimos médicos", reforçou.

Pelé ganhou alta dos médicos horas depois de ter recebido nesta segunda-feira a visita do atacante Neymar, do Paris Saint-Germain. O jogador registrou a imagem do seu encontro com o Rei do Futebol em suas redes sociais e, na legenda da foto na qual o Rei do Futebol está deitado na cama, sorridente, fez referência à semifinal do Campeonato Paulista que ocorrerá na noite desta segunda, às 20 horas, no Pacaembu.

"Hoje dá Peixão! Sim ou sim!", escreveu o craque, ao projetar o jogo do seu ex-clube, cujo time tentará reverter uma vantagem de 2 a 1 dos corintianos, conquistada na partida de ida do mata-mata do Paulistão.