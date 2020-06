Correção: No Santos, Jesualdo é o 2º técnico mais velho do mundo em atividade

A matéria enviada anteriormente continha uma informação errada sobre Geninho. Ele não é mais técnico do Vitória. Segue a versão corrigida:

O CIES Football Observatory (Centro de Estudo Internacional do Esporte, em inglês) fez um levantamento e constatou que o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, é o segundo treinador mais velho empregado no mundo. Ele só é mais novo que o turco Hamdi Yilmaz, do Keçiörengücü, time da segunda divisão da Turquia. A lista dos 15 mais velhos conta ainda com outro brasileiro: Nelsinho Baptista. A relação também cita Geninho, mas ele deixou recentemente o comando do Vitória.

O estudo fez o levantamento em 79 países e 110 ligas. Jesualdo, com 74 anos, aparece em segundo por uma diferença de apenas quatro meses. O futebol brasileiro tem uma média de 52 anos para os treinadores. A média mundial é de 48,8 anos.

"Este estudo pioneiro sobre as características dos treinadores de clubes de futebol profissional em todo o mundo mostra que o perfil típico de um treinador é um homem com menos de 50 anos de idade (48,8), responsável por menos de um ano de trabalho (301 dias) e na maior parte das vezes nascido do país do clube treinado (7 de 10 casos)", diz uma parte do levantamento.

O estudo ainda mostra que o Campeonato Turco da segunda divisão é o que tem treinadores mais velhos, com média de 54,92 anos. O Brasil aparece com o Brasileirão na 13ª posição, com 52,01 anos de média. A Série B tem 47,41 anos de média entre os treinadores. Além disso, o trabalho revela que 64,3% dos treinadores pelo mundo são ex-jogadores e 35% jogavam como defensores.

Confira a lista dos técnicos mais velhos (com clube, competição e idade):

Hamdi Yilmaz - Keçiörengücü (TUR/2) - 74,47

Jesualdo Ferreira - Santos (BRA) - 74,07

Ivan Karaula - Cibalia (CRO/2) - 73,07

Roy Hodgson - Crystal Palace (ENG) - 72,86

Dick Advocaat - Feyenoord (HOL) - 72,73

Giampiero Ventura - US Salernitana (ITA/2) - 72,43

Gregorio Pérez - Universitario (PER) - 72,42

Julio Comesaña - Junior (COL) - 72,28

Geninho - Vitória (BRA/2) - 72,10

Winfried Schäfer - Bani Yas (EAU) - 70,44

Héctor Quintabani - Deportes Quindío (COL/2) - 70,04

Nelsinho Baptista - Kashiwa Reysol (JAP) - 69,91

Vladimer Khachidze - Torpedo Kutaisi (GEO) - 69,05

Manuel Cajuda - Leixões (POR/2) - 68,98

Bruce Arena - New England (EUA) - 68,74