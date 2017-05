Correção: MP abre inquérito para apurar suspeita de falta de transparência na CBF

A nota enviada anteriormente continha um erro no título. Segue a versão corrigida:

O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil nesta segunda-feira para investigar suspeitas de falta de transparência da CBF na assembleia que alterou as regras eleitorais da entidade sem a presença dos clubes. A Lei Pelé exige a presença dos 40 clubes das Séries A e B nas assembleias, mas o encontro contou apenas com a presença de representantes das federações.

O inquérito será conduzido pelo promotor Rodrigo Terra, da Promotoria de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e Contribuinte. "Os administradores da entidade teriam realizado uma assembleia deliberativa em 23 de março deste ano sem que os clubes tenham sido regularmente notificados a comparecer ao ato, como previsto na Lei Pelé", diz nota do MP.

No dia 23 de março, os presidentes de federações decidiram que os próprios votos passarão a valer três vezes mais que os votos dos clubes, que não participaram do encontro. Somando os pesos de cada voto, o colégio eleitoral da CBF fica dividido com 27 totalizando 81 votos (peso 3); 20 clubes com 40 votos na Série A (peso) e 20 clubes da Série B com 20 pontos.

