Correção: Manchester United sofre, mas derrota Watford e cola no Tottenham

A nota enviada anteriormente continha um erro no sétimo parágrafo. O Huddersfield Town foi rebaixado neste sábado. Segue a versão corrigida:

Em um jogo bastante disputado, o Manchester United derrotou o Watford, neste sábado, por 2 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, "os diabos vermelhos" alcançaram os 61 pontos e colaram no Tottenham na classificação geral, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O time de Londres, que faz o clássico da rodada com o Liverpool, neste domingo, fica com o terceiro lugar por levar vantagem no saldo de gols (25 a 19). A rodada teve ainda a queda do Huddersfield Town.

Um empate entre Manchester United e Watford seria um placar mais justo no Old Trafford, que recebeu um público de 74.543 espectadores. As duas equipes tiveram várias oportunidades para marcar, com destaque para a atuação dos goleiros De Gea e Foster.

O primeiro gol saiu aos 27 minutos de jogo. O lateral-esquerdo Luke Shaw roubou a bola perto de sua área, partiu para o ataque e fez um lindo lançamento para Rashford no meio da zaga do Watford. O atacante, com grande categoria, deu um leve toque para desviar do goleiro.

Em desvantagem, o Watford não se intimidou e foi ao ataque, mas em nova jogada rápida foi a vez de Anthony Martial fazer o segundo gol do time da casa, aos 27 minutos da etapa final. Os visitantes reclamaram impedimento.

No último minuto, de jogo, Abdoulaye Doucoure descontou, ao fazer o gol de honra do Watford, que está em décimo lugar, com 43 pontos.

OUTROS RESULTADOS - Com dois gols de Dwight McNeil, o Burnley derrotou o Wolverhampton, por 2 a 0, e se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento. O time soma 33 pontos (17º colocado), contra 47 do Wolverhampton, sétimo classificado.

Outro time que ganhou fôlego para fugir dos últimos lugares foi o Southampton, após o triunfo diante do Brighton & Hove Albion, por 1 a 0, gol de Pierre Hojbjerg.

O Southampton permanece ao lado do Burnley, agora com 33 pontos, e se junta ao Brighton & Hove Albion, todos com 33 pontos.

Wes Morgan e Jamie Vardy marcaram um gol em cada tempo para o Leicester City na vitória sobre o Bournemouth. O time manteve a boa fase e ocupa o oitavo lugar (44 pontos), seis a mais que o Bournemouth, na 12ª colocação.

REBAIXAMENTO - A rodada definiu o primeiro rebaixado da temporada no Inglês. Lanterna da tabela, o Huddersfield Town garantiu sua queda ao ser derrotado pelo Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa, faltando ainda seis jogos para o fim da sua participação no campeonato. Igualou, assim, o recorde do Derby County, também rebaixado após 32 jogos, na temporada 2007/2008.

A passagem de dois anos do Huddersfield pela primeira divisão inglesa teve fim também em razão das vitórias do Burnley e do Southampton. Com apenas 14 pontos, o último colocado não tem mais como alcançar os times fora da zona da degola.

Neste sábado, na derrota para o Crystal Palace, os gols foram marcados no fim da partida. Luka Milivojevic abriu o placar aos 31 minutos da etapa final, enquanto Patrick Van Aanholt fez o segundo, aos 43. O Crystal Palace chegou aos 36 pontos, na terceira colocação.