Correção: Leonardo é anunciado como novo técnico do Antalyaspor, da Turquia

O clube Antalyaspor anunciou nesta quinta-feira a contratação de Leonardo como seu novo técnico. O ex-jogador da seleção brasileira, do Flamengo, do São Paulo, do Paris Saint-Germain e do Milan assinou contrato para dirigir a equipe da Turquia por dois anos, confirmou o time em seu site oficial.

Com curta carreira como treinador, Leonardo não trabalha nesta função desde 2011, quando deixou o comando da Inter de Milão, que ele dirigiu em apenas 32 jogos após ficar por 48 partidas à frente do Milan entre 2009 e 2010, ano em que assumiu a rival da mesma cidade.

Após o fim de sua passagem como técnico da Inter, Leonardo voltou ao PSG como dirigente em 2011, quando assumiu o cargo de diretor esportivo. Em 2013, porém, acabou tendo o seu contrato rescindido após ser suspenso pela Federação Francesa de Futebol (FFF) por causa de seu envolvimento em uma briga na qual agrediu um árbitro após um jogo da equipe da capital parisiense.

Naquela ocasião, o ex-lateral campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994 foi suspenso inicialmente por nove meses depois de ter sido flagrado empurrando o árbitro Alexandre Castro na entrada do vestiário após partida entre PSG e Valenciennes, em maio de 2013, em Paris, quando então trabalhava como diretor do clube francês. Mais tarde, porém, a punição foi ampliada pela FFF para 14 meses e passou a valer até 30 de junho de 2014.

Depois, entretanto, Leonardo conseguiu ter sucesso em uma apelação contra a punição e a Justiça anulou a pena. Indignado com a sanção aplicada anteriormente, o ex-jogador alegou, na época, que a mesma atrapalhou a continuidade de sua carreira como dirigente no futebol, assim como afetou a sua imagem e reputação.

A punição também motivou Leonardo a cobrar, no início de 2015, uma indenização de mais de 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação da época) da (FFF) como compensação pelos danos causados a si próprio. No final daquele mesmo ano, porém, ele chegou a um acordo com a entidade que comanda o futebol francês.

De volta ao futebol, Leonardo treinará um time que conta com nomes como o veterano atacante camaronês Samuel Eto'o e os ex-jogadores da seleção francesa Samir Nasri e Jeremy Menez. O brasileiro chegou para substituir Riza Calimbay, demitido do comando devido ao início ruim de temporada europeia realizado pela equipe turca.

Atual 13º colocado do Campeonato Turco, que conta com 18 times na sua elite, o Antalyaspor ganhou em 1986 o último dos apenas dois títulos que conquistou na competição nacional.

