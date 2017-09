Correção: Knicks acerta troca e cede Carmelo Anthony ao Thunder na NBA

A matéria enviada anteriormente continha um erro no título. Segue a versão corrigida:

A NBA terá mais um time cheio de estrelas na próxima temporada. Carmelo Anthony vai unir forças com Russell Westbrook e Paul George no Oklahoma City Thunder após o New York Knicks acertar uma troca com a equipe, conseguindo enfim fazer uma negociação envolvendo o jogador, algo que era do seu desejo há alguns meses.

Para ceder Carmelo Anthony, o Knicks vai receber Enes Kanter, Doug McDermott e uma seleção do Draft para o Thunder, de acordo com informações da agência de notícias The Associated Press, pois a troca ainda não foi formalmente anunciada pelas equipes.

Carmelo Anthony chegou ao Knicks em fevereiro de 2011, mas nunca conseguiu corresponder às grandes expectativas criadas, embora também nunca tenha sido parte de um núcleo de estrelas, situação que viverá no Thunder com Westbrook, MVP da última temporada da NBA, e Paul George, recém-contratado após passagem pelo Indiana Pacers, em negociação que envolveu as cessões de Victor Oladipo e Domantas Sabonis.

Curiosamente, Anthony não vai demorar a reencontrar seus ex-companheiros, pois o Knicks vai abrir a sua campanha na próxima temporada exatamente em Oklahoma City, em 19 de outubro.

Para que a mudança pudesse se concretizar, Anthony declinou do seu direito de vetar equipes. Nem por isso, porém, o acordo foi fácil de ser concretizado, pois o jogador de 33 anos tem um contrato para receber US$ 54 milhões (aproximadamente R$ 169 milhões) nas próximas duas temporadas.

Anthony sempre insistiu que o seu desejo era permanecer em Nova York, mas as recentes campanhas ruins do Knicks e a possibilidade de fazer parte de uma escalação forte no Thunder o convenceram a mudar de ares.

Após participar dos playoffs nas dez primeiras temporadas da sua carreira, Anthony ficou fora da pós-temporada nos últimos quatro anos. Ele está entre os 25 maiores cestinhas da NBA e agora espera brigar pelo seu primeiro título pelo Thunder.

