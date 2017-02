Correção: Juventus vence a sétima seguida e dispara no Italiano

A matéria enviada anteriormente continha um erro no título e no primeiro parágrafo: a vitória deste sábado foi a sétima seguida da Juventus no Campeonato Italiano. Segue a versão corrigida:

A Juventus chegou à sétima vitória consecutiva no Campeonato Italiano ao derrotar neste sábado o Empoli por 2 a 0, em casa, pela 26ª rodada da competição. O resultado manteve a equipe de Turim folgado na liderança, agora com 66 pontos, contra 56 da Roma, a segunda colocada. O Empoli está em 17º, com 22.

Um dos destaques do triunfo foi o brasileiro Alex Sandro. Ele marcou o segundo gol após assistência de Daniel Alves e fechou o placar. Mandzukic fez o primeiro. Mas os três pontos somados neste sábado foram sofridos.

A equipe de Turim não conseguiu furar a retranca do adversário na etapa inicial. Daniel Alves apoiou bastante o ataque, chegou a criar algumas jogadas de linha de fundo, mas a zaga do Empoli estava em dia inspirado.

No segundo tempo, a Juventus voltou com outra postura e conseguiu abrir o placar logo aos sete. Cuadrado cruzou na área e Mandzukic desviou para as redes. O Empoli precisou sair para o jogo e levou o segundo em jogada brasileira. Aos 20, Daniel Alves foi à linha de fundo e cruzou. Alex Sandro dominou na área, girou e bateu rasteiro.

A Juventus volta a campo pelo Campeonato Italiano no próximo domingo, quando visitará a Udinese. O Empoli jogará em casa no mesmo dia diante do Genoa. A Roma, segunda colocada, fará o clássico com Napoli, que está em terceiro na tabela.

Veja Também

Comentários