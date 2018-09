Já classificada, seleção masculina vence China por 3 a 0 no Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei encerrou sua participação na primeira fase do Mundial com vitória. Nesta terça-feira, os comandados do técnico Renan Dal Zotto bateram a frágil equipe da China por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/22 e 25/17, na cidade búlgara de Ruse.

O time nacional já entrou em quadra classificado para a fase seguinte. Com o triunfo, detém no momento a primeira colocação do Grupo B, com 11 pontos, à frente da Holanda, que tem a mesma pontuação, pelos critérios de desempate. No geral, o Brasil soma quatro vitórias e uma derrota na competição.

Os brasileiros aguardam o duelo entre França e Canadá, ainda nesta terça, para saberem se vão ficar em primeiro ou segundo lugar na chave. Um triunfo francês beneficiaria o time de Dal Zotto, que permaneceria no topo e enfrentaria, em teste, adversários mais fracos na próxima fase do Mundial. Independente da posição, o Brasil deverá jogar agora na Itália, a outra sede da competição.

"O importante era sair com o máximo de pontos possível, porque carregamos esses pontos. Depois da derrota contra a Holanda, era importante sair com a cartela cheia. Esses três pontos nos deixa na briga. Essa é a hora de crescer", comentou o levantador Bruninho, em entrevista ao Sportv, ao fim da partida.

Apesar da vaga garantida na fase seguinte, Dal Zotto evitou fazer testes nesta terça. Ele escalou a mesma equipe que venceu o Canadá, na segunda, com Bruninho, Wallace, Lucão, Maurício Souza, Lipe, Douglas e o líbero Thales.

Mesmo diante das limitações do adversário, que já estava eliminado do Mundial, a seleção saiu atrás no placar nos dois primeiros sets. Mas teve paciência para reagir sem maiores sobressaltos em ambas as parciais. O Brasil só controlou o jogo com facilidade no terceiro set, quando passeou em quadra e sacramentou a vitória.

Wallace foi o maior pontuador da partida, com 21 acertos. Douglas contribuiu com 11. Pelo time chinês, Chuan Jiang e Shuhan Rao anotaram dez pontos cada.