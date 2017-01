Correção: Gabriel Jesus dá assistência e City avança na Copa da Inglaterra

A nota enviada anteriormente continha um erro no primeiro e no quarto parágrafos. O jogo do Manchester City foi 3 a 0 e não 2 a 0. Segue a versão corrigida:

O atacante Gabriel Jesus ganhou neste sábado a primeira chance de começar entre os titulares do Manchester City. E o ex-jogador do Palmeiras fez uma boa apresentação. O gol não veio, mas ele deu a assistência para o primeiro gol e se movimentou bastante na vitória por 3 a 0 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pela Copa da Inglaterra. O resultado garantiu o time do técnico espanhol, Pep Guardiola nas oitavas de final da competição.

Preocupado em poupar alguns jogadores, o treinador espanhol mandou a campo um time misto. Gabriel Jesus entrou como centroavante e se mostrou ansioso no início da partida. Corria por todo o setor ofensivo para buscar jogo sem objetivo.

Aos poucos foi se acalmando. Aos 41 minutos da etapa inicial, ele colocou Sterling na cara do gol. O jogador inglês invadiu a área e bateu na saída do goleiro para abrir o placar. Dois minutos mais tarde, Gabriel Jesus teve uma boa oportunidade. Ele recebeu passe na área e chutou com perigo.

Na etapa final, uma chuva de granizo atrapalhou a partida, mas o Manchester City ainda ampliou aos 25 minutos com Leroy Sané, após passe de David Silva. Depois, aos 45, Yaya Touré definiu o placar com um gol de falta. No último minuto da partida, Gabriel Jesus entrou na área, passou pelo goleiro, mas se atrapalhou no momento do chute e perdeu a melhor chance de marcar seu primeiro gol pela equipe inglesa.

CHELSEA GOLEIA - O Chelsea, que contou com Willian entre os titulares, passou fácil pelo Brentford, time da segunda divisão, com uma vitória por 4 a 0, em casa, e também se garantiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O brasileiro abriu o caminho da vitória com um gol de falta. Pedro, Ivanovic e Batshuayi deram números finais ao jogo.

Sem tomar conhecimento do adversário, a equipe do técnico italiano Antonio Conte pressionou desde o início e abriu o placar aos 13 minutos. Willian cobrou falta com categoria e abriu o marcador. O meio-campista brasileiro ainda iniciou a jogada do segundo, aos 20. Ele puxou contra-ataque e tocou para Batshuayi, que mandou para a área. Loftus-Cheek não conseguiu dominar, mas Pedro apareceu para ampliar.

No segundo tempo, Ivanovic fez o terceiro, aos 24 minutos. Ele tocou para Pedro e correu para a área, recebeu e bateu sem chances para o goleiro. Dez minutos mais tarde, Ivanovic foi derrubado na área por Barbet. Pênalti, que Batshuayi bateu para fazer o quarto e confirmar a goleada.

TOTTENHAM PASSA SUFOCO - O Tottenham sofreu, mas eliminou o Wycombe Wanderers, da quarta divisão inglesa, por 4 a 3, em casa. Depois de terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, graças a dois gols de Paul Hayes, os anfitriões reagiram e conseguiram deixar tudo igual no início da segunda etapa, com Heung-Min Son e Vicent Jansen.

Os visitantes não se entregaram e voltaram a ficar à frente do placar com gol de Gary Thompson. Mas Dele Alli empatou no último minuto e o chinês Heung-Min Son garantiu a classificação nos acréscimos.

Ainda pela Copa da Inglaterra, o Newscastle, do técnico espanhol Rafa Benítez e que disputa a segunda divisão, foi eliminado pelo Oxford United, da terceira, com uma derrota de 3 a 0. Também se classificaram para as oitavas da competição: Huddersfield Town, Middlesbrough, Lincoln, Burnley e Blackburn.

