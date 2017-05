Correção: Flamengo renova contrato do lateral Pará até dezembro de 2019

A nota enviada anteriormente contém um erro no primeiro parágrafo. O lateral-direito Pará tinha contra até dezembro deste ano e o estendeu até o fim de 2019. Segue a nota corrigida:

A diretoria do Flamengo confirmou nesta terça-feira a renovação do contrato do lateral-direito Pará. O jogador, que tinha vínculo até dezembro deste ano, acertou a sua permanência no clube carioca até o fim de 2019.

O lateral de 31 anos chegou ao Flamengo em janeiro de 2015, por empréstimo, e herdou a posição que pertencia a Léo Moura, que deixou o clube neste mesmo ano. Pará conquistou a vaga de titular praticamente sem concorrência e, desde então, esteve em campo na maior parte dos jogos do Flamengo nos últimos anos.

No ano passado, ele assinou contrato em definitivo, encerrando os vínculos com o Grêmio, que o havia emprestado. Agora, ele estendeu sua permanência no Flamengo, pelo qual tem um título, o Campeonato Carioca deste ano. Ao todo, ele acumula 115 jogos e três gols marcados.

