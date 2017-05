'Ficaria honrado de levantar a taça pelo Corinthians', diz Jadson

Referência no time de Fábio Carille, o meia Jadson está muito perto de conseguir o primeiro título paulista da sua carreira depois da vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 3 a 0, no último domingo, em Campinas. Ainda sem a definição de qual jogador usará a tarja de capitão no Itaquerão, Jadson diz que se sentirá honrado caso seja o escolhido do técnico corintiano.

"O Carille ainda não falou nada sobre isso. Independentemente de quem levantar a taça, o importante é ser campeão. Ficaria honrado de levantar a taça pelo Corinthians", comentou nesta terça-feira.

Antes dos 90 minutos decisivos, o jogador vê a conquista do Estadual como uma afirmação para a equipe alvinegra. "A gente ser considerado quarta força (paulista) acabou só motivando o grupo, ainda bem que o elenco soube absorver isso para o lado de jogar bem e reverter essa situação. O grupo está de parabéns pela forma como conduziu o trabalho, todo mundo com os pés no chão, por isso, conseguiu chegar à final do Paulista. A gente tem de ganhar esse Campeonato Paulista pra dar confiança para o Carille e para todos os jogadores", disse.

Autor do segundo gol do Corinthians na primeira partida da final, o meia reconheceu que as estatísticas colocam o time com uma mão na taça, mas a experiência lhe diz que é preciso segurar a empolgação. "Tem de ter humildade, a gente conseguiu um grande resultado, ninguém esperava isso, mas não pode entrar no oba oba, achando que vai ser mole o jogo. A gente tem de estar muito concentrado para ganhar", afirmou.

Veja Também

Comentários