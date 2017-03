Correção: Ferj marca Fla-Flu da final da Taça Guanabara para o Engenhão

A nota enviada anteriormente continha um erro no penúltimo parágrafo. Uma das semifinais da Taça Guanabara foi entre Flamengo e Vasco, não Botafogo. Segue a versão corrigida:

A final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, será disputada no Engenhão, mas a presença das duas torcidas nas arquibancadas ainda não está garantida. Uma reunião nesta quinta-feira, entre representantes dos clubes, da Ferj (a federação de futebol do Rio) e da Polícia Militar, convocada pela Justiça, decidirá se o jogo terá ou não de ser assistido por uma apenas uma torcida.

Nesta quarta-feira, a Ferj decidiu pela realização da partida no Engenhão, informou a assessoria de imprensa da federação. Flamengo e Fluminense apoiaram a decisão. Segundo a Ferj, a direção do Botafogo, clube que administra o estádio, se opôs à realização da final no Engenhão.

A decisão sobre a presença das duas torcidas depende da Justiça porque o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, concedeu, em meados de fevereiro, uma liminar obrigando os clássicos cariocas a serem disputados com torcida única.

A ação foi proposta pelo Ministério Público do Rio, após uma briga entre torcedores do Flamengo e do Botafogo deixar um homem morto, no clássico disputado na primeira fase da Taça Guanabara, no último dia 12, também no Engenhão. A vítima era torcedor do Botafogo.

Uma das semifinais da Taça Guanabara, entre Flamengo e Vasco, jogada no sábado de carnaval, em Volta Redonda, no lado fluminense do Vale do Paraíba, só pôde ser assistida pelas duas torcidas porque o juiz Duarte deu uma autorização específica. A expectativa da Ferj é que o juiz faça o mesmo na audiência desta quinta-feira. A reunião está marcada para as 13 horas.

Caso o juiz Duarte não dê nova autorização, a final da Taça Guanabara será assistida no Engenhão apenas pela torcida do Fluminense. Na mesma reunião que decidiu o local da final, o Fluminense foi sorteado como mandante da partida.

