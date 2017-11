Correção: Exame aponta lesão e David Braz deve desfalcar Santos na segunda-feira

A nota envidada anteriormente continha erros no título e nos dois primeiros parágrafos. O jogo entre Santos e Chapecoense será na segunda-feira.

O zagueiro David Braz deverá ser baixa no Santos para o duelo desta segunda-feira diante da Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e, por isso, provavelmente não terá condições de jogo para o duelo.

David Braz deixou o campo sentindo dores na coxa na derrota de quarta-feira para o Vasco. Submetido a exames, ele foi diagnosticado com um edema no local e já iniciou tratamento. Por mais que o Santos não fale em prazo de recuperação, a tendência é a de que o jogador seja desfalque ao menos nesta segunda-feira.

Se a ausência for confirmada, o técnico Elano provavelmente escolherá Luiz Felipe como seu substituto, para fazer dupla com Lucas Veríssimo. Afinal, o zagueiro já substituiu David Braz na reta final do duelo diante do Vasco na Vila Belmiro.

O Santos ainda sonha com o título brasileiro, mas a derrota no meio de semana deixou o time na terceira colocação, a nove pontos do líder Corinthians. Agora, serão duas partidas fora de casa - quinta que vem, encara o Bahia em Salvador - e os jogadores não pensam em outro cenário que não seja o de duas vitórias.

"Serão dois jogos muito difíceis. Chapecoense e Bahia têm boas equipes. Além disso, sabemos que no Brasileirão não tem time fácil. Todas as equipes querem somar pontos. Mas estamos trabalhando forte para conseguir boas atuações e, como consequência disso, bons resultados", disse o atacante Arthur Gomes.