Correção: Embalada, Kvitova bate francesa e vai às oitavas de final em Madri

A nota enviada anteriormente contém um erro no segundo parágrafo. A tenista Petra Kvitova busca o quarto título em Madri. Segue a versão corrigida:

Cada vez mais embalada na temporada, a tenista checa Petra Kvitova fez mais uma vítima no saibro do Torneio de Madri, nesta segunda-feira. A atual número dois do mundo derrotou a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/5), em 1h55min de confronto.

Campeã em Stuttgart no fim do mês passado, Kvitova ocupa a vice-liderança do ranking, mas já é a melhor da temporada na lista da WTA do ano. Por enquanto, é a única tenista do circuito feminino a somar dois troféus em 2019. Em Madri, onde é a atual campeã, ela busca o seu quarto título.

Nesta edição do torneio, Kvitova faturou sua segunda vitória, ao superar Mladenovic, apesar das oscilações no serviço. A checa disparou sete aces, mas cometeu o mesmo número de duplas faltas. Ela colocou em quadra apenas 55% do seu primeiro serviço. Assim, acabou sofrendo duas quebras de serviço.

A favorita só não se complicou no duelo porque obteve três quebras, sendo duas delas no set inicial. Foi a sétima vitória de Kvitova em oito jogos contra a rival francesa. Nas oitavas de final, a checa vai enfrentar a vencedora do duelo entre a romena Sorana Cirstea e outra francesa, Caroline Garcia.

Já a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-número 1 do mundo, não conseguiu passar da segunda rodada em Madri. Após vencer a russa Daria Kasatkina, Azarenka caiu diante da norte-americana Sloane Stephens. A oitava cabeça de chave levou a melhor sobre ex-líder do ranking por 6/4, 2/6 e 6/2.

Nas oitavas de final, a campeã do US Open de 2017 vai encarar a vitoriosa do confronto entre a chinesa Saisai Zheng e a francesa Alize Cornet.

Já a campeã de Roland Garros de 2017, a letã Jelena Ostapenko, se despediu do saibro espanhol nesta segunda ao ser batida pela holandesa Kiki Bertens, sétima cabeça de chave, por 6/4 e 6/3.

Bertens enfrentará agora a letã Anastasija Sevastova, 12ª cabeça de chave, que avançou nesta segunda ao derrotar a romena Mihaela Buzarnescu por 6/3 e 6/4. Também nesta segunda, a casaque Yulia Putintseva bateu a francesa Pauline Parmentier por 6/4, 4/6 e 6/3.