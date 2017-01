Correção: Carille comanda treino tático e ensaia time corintiano para amistoso

A nota enviada anteriormente continha erro no título. Segue versão corrigida:

O técnico Fábio Carille comandou na manhã desta sexta-feira mais um treinamento tático no CT Joaquim Grava e deixou claro o time que pretende levar a campo para o amistoso que o Corinthians fará contra a Ferroviária, quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão. Dos atletas que chegaram nesta temporada, Pablo, Gabriel e Jô devem ser titulares.

A formação que iniciou a atividade teve: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto, Camacho, Guilherme e Marlone; Jô. Vale lembrar que Fagner e Rodriguinho voltaram da seleção brasileira e ficaram apenas fazendo trabalho na academia. A tendência é que Fagner entre no lugar de Léo Príncipe e Rodriguinho fique com a vaga de Giovanni Augusto.

Um fato que chamou a atenção foi a ausência do paraguaio Balbuena, que não apareceu nem mesmo na formação da equipe reserva, que foi escalada com: Caíque; Warian, Vilson, Yago e Marciel; Paulo Roberto; Bruno Paulo, Cristian, Fellipe Bastos e Marquinhos Gabriel; Romero. Porém, na segunda parte do treinamento, Balbuena entrou no time titular no lugar de Pedro Henrique.

Além de Fagner e Rodriguinho, outras ausências do treino foram o goleiro Walter, que ficou fazendo tratamento de uma lesão no tórax, o turco Kazim, que se recupera de dores musculares, o meia Danilo, recuperando-se de uma cirurgia, e os garotos Arana, Maycon, Léo Jabá e Léo Santos, que estão com a seleção brasileira sub-20 na disputa do Sul-Americano da categoria. Já Carlinhos e Mantuan, promovidos ao time profissional, ganharam alguns dias de folga após a disputa da Copa São Paulo, da qual se sagraram campeões na última quarta-feira.

Durante a atividade desta sexta, que teve o meia Rodrigo Figueiredo como um curinga no treino, já que ele atacava para os dois times, Carille fez mudanças também na formação reserva. Ele colocou Luidy na vaga de Bruno Paulo e Pedro Henrique foi deslocado para a direita. Warian saiu do time.

O treinador corintiano aproveita os últimos dias de pré-temporada para definir a lista dos 28 atletas que serão inscritos para a disputa do Paulistão. O clube precisa enviar a lista - que não tem de estar completa ainda - até o dia 2 de fevereiro para a Federação Paulista de Futebol. A estreia no Estadual será no dia 4 de fevereiro, contra o São Bento, em Sorocaba.

