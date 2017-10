Correção: Bronze no Rio-2016, norte-americano vence Maratona de Chicago

A nota enviada anteriormente contém um erro no título, que se refere ao norte-americano Galen Rupp. Segue a versão corrigida:

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o corredor norte-americano Galen Rupp venceu a Maratona de Chicago neste domingo. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h9min20s. Foi o primeiro atleta dos Estados Unidos a vencer a prova desde a edição de 2002.

O queniano Abel Kirui, bicampeão mundial da maratona, chegou em segundo lugar. E seu compatriota Bernard Kipyego, que já venceu a Maratona de Amsterdã em 2014, ficou com a terceira colocação na prova, que é uma das mais tradicionais do calendário do atletismo mundial.

Medalha de prata na prova dos 10.000 metros na Olimpíada de Londres-2012, Rupp despontou na corrida deste domingo por volta do 38º quilômetro. "Foi incrível. Antes eu cometia o erro de forçar demais no começo...", disse o corredor, ao comemorar a estratégia acertada desta vez. "E na parte final senti que era o momento de baixar o martelo e disparar para a vitória."

A prova feminina foi vencida pela etíope Tirunesh Dibaba, em 2h18min31s. Trata-se da primeira grande conquista de Dibaba em maratonas, após brilhas nas provas de 5.000 e 10.000 metros em Mundiais e Olimpíadas. Ela tem no currículo três medalhas de ouro nestas distâncias em Jogos Olímpicos e cinco títulos mundiais.

A queniana Brigid Kosgei faturou a prata e a norte-americana Jordan Hasay levou o bronze em Chicago, neste domingo.

Veja Também

Comentários