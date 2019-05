Correção: Bottas faz pole na Espanha e impõe 0s6 de vantagem sobre Hamilton, o 2º

A nota enviada anteriormente continha erros no título e no primeiro parágrafo. Essa não foi a quinta dobradinha seguida da Mercedes. Segue a versão corrigida:

Em grande fase, Valtteri Bottas começou bem as sessões para o GP da Espanha ao liderar dois times treinos livres e terminou melhor ainda. O piloto finlandês foi soberano no treino de classificação neste sábado ao marcar 1min15s406 e chegar 0s634 à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton, o segundo colocado, para conquistar a pole e ajudar a Mercedes a buscar a sua quinta dobradinha seguida nesta temporada da Fórmula 1 - os dois pilotos ficaram nas duas primeiras posições, com duas vitórias e dois segundo lugares cada, nas quatro primeiras corridas de 2019.

Ao ostentar o melhor tempo no circuito de Montmeló, em Barcelona, Bottas vai largar em primeiro do grid pela terceira vez em cinco provas disputadas neste ano. Líder do Mundial de Pilotos e vencedor da última corrida nas ruas de Baku, no Azerbaijão, o finlandês chegou à sua nona pole na carreira e confirmou o ótimo momento que vive em 2019. "Comecei bem a temporada e eu me sinto melhor e melhor no carro", disse Bottas, após o treino.

A Mercedes, que foi a primeira equipe na história da Fórmula 1, iniciada em 1950, a ter dois pilotos nas duas primeira colocações em quatro corridas seguidas, pode ampliar esse feito com outra dobradinha no treino classificatório na Espanha. A escuderia alemã lidera com folga o Mundial de Construtores e domina o campeonato.

O terceiro no grid é o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O piloto tetracampeão fez um bom treino e ficou muito perto de roubar o segundo lugar de Hamilton. A Ferrari, no entanto, não conseguiu ficar no quarto posto, em que largará Max Verstappen, da Red Bull. O holandês superou o jovem monegasco Charles Leclerc, que fez o quinto melhor tempo e ficou logo à frente de outro carro da Red Bull, o do francês Pierre Gasly, o sexto.

A Haas, que já havia tido bom desempenho nos treinos livres, colocou o francês Romain Grosjean na sétima posição e o dinamarquês Kevin Magnussen em oitavo. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, fecham o grupo dos dez primeiros.

Apesar de a previsão do tempo indicar possibilidade de chuva para o horário da classificação, não houve sequer formação de nuvens escuras próximas ao circuito espanhol e os pilotos correram em pista seca neste sábado.

No Q1 (primeira parte do treino de classificação), que teve Nico Hulkenberg batendo na barreira de proteção logo no início, Bottas dominou e fez a melhor volta. No Q2, o finlandês só não foi melhor que seu companheiro Hamilton, mas no Q3 ele voltou a dominar e cravou o recorde da pista para cravar a sua terceira pole no ano.

Confira o grid de largada do GP da Espanha:

1.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min15s406

2.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min16s040

3.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min16s272

4.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min16s357

5.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min16s588

6.º - Pierre Gasly (FRA/Red Bull) - 1min16s708

7.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min16s911

8.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min16s922

9.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min17s573

10.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault)- 1min18s106

------------------------------------------------------

11.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min17s338

12.º - Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) - 1min17s445

13.º - Carlos Sainz (ESP/McLaren) - 1min17s599

14.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min17s788

15.º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min17s886

16.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min18s404

-------------------------------------------------------

17.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min18s471

18.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min18s664

19.º - George Russell (ING/Williams) - 1min19s072

20.º - Robert Kubica (POL/Williams) - 1min20s254