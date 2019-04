CORREÇÃO: Borussia goleia Freiburg e continua a perseguição ao Bayern de Munique

CORREÇÃO: Versão anterior tinha um erro no título. Segue a versão corrigida.

O Borussia Dortmund continua sua perseguição ao Bayern de Munique, após a goleada imposta, por 4 a 0, neste domingo, sobre o Freiburg, no campo do adversário, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Alemão. A quatro jogos do fim da competição, o time de Munique tem 70 pontos, contra 69 da equipe de Dortmund.

Em jogada muito bem articulado pelo lado esquerdo, o Borussia Dortmund abriu o placar, aos 12 minutos, com o inglês Sancho, autor de 12 gols no campeonato. Empurrado pelos 24 mil torcedores que lotaram o estádio de Schwarzwald, o Freiburg não se intimidou e foi para o ataque.

Só na primeira etapa, o Freiburg teve pelo menos quatro boas chances para empatar a partida, enquanto o Borussia adotou postura defensiva e apostou nos contra-ataques.

O segundo tempo começou da mesma forma. O Freiburg se animou ao forçar uma saída corajosa do goleiro Burki. Foi o seu erro. O Borussia encontrou espaços para usar o seu ótimo toque de bola e os gols surgiram com naturalidade.

Aos 9 minutos, Reus surgiu livre na área do Freiburg e esbanjou categoria para desviar do goleiro Schwolow: 2 a 0. O terceiro gol foi muito bonito. Sancho escapou pelo lado esquerdo, rolou para Reus, que fez grande assistência para Gotze fazer o terceiro. Ainda havia tempo para mais. Aos 42 minutos, Paco Alcácer fez o quarto gol do Borussia, ao bater pênalti com precisão.

Na próxima rodada, o Borussia Dortmund recebe o Schalke, que luta contra o rebaixamento, enquanto o Bayern de Munique viaja para enfrentar o Nurenberg, penúltimo colocado.