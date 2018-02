Correção: Bogdanovic é MVP e lidera triunfo de estrangeiros no Jogo das Promessas

A matéria enviada anteriormente continha erros no título e no quarto parágrafo, no ano de disputa da Olimpíada do Rio. Segue a versão corrigida:

A festa do fim de semana do All-Star Game da NBA começou na noite de sexta-feira em Los Angeles com o Jogo das Promessas. O Time Mundo neste ano atropelou o Time Estados Unidos com uma vitória por 155 a 124. O sérvio Bogdan Bogdanovic, do Sacramento Kings, ganhou o troféu de MVP da partida.

Ele terminou o duelo festivo com 26 pontos e bom aproveitamento nos arremessos de três. Foram sete acertos em 13 tentativas. Os arremessos de longa distância, de maneira geral, foram a diferencial do time estrangeiro que arriscou 56 vezes e acertou 23.

O cestinha do Time Mundo foi Buddy Hield, de Bahamas, que também joga pelo Kings. Ele marcou 29 pontos. Pelo Time Estados Unidos, destaque para Jaylen Brown, do Boston Celtics, que marcou 35 pontos e pegou dez rebotes.

CELEBRIDADES - Antes do duelo dos candidatos a astros da NBA, aconteceu o Jogo das Celebridades, com famosos divididos entre o Time Clippers e o Time Lakers. Com atuação de destaque do rapper Quavo e do atleta Andre De Grasse, vice-campeão olímpico dos 200m rasos no Rio-2016, o Clippers levou a melhor e venceu por 75 a 66.

Quavo, eleito MVP do duelo, anotou 19 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências. Grasse fez 17 pontos. Também participaram do jogo festivo o cantor Justin Bieber, o ator Jamie Foxx, e nomes como Tracy McGrady e Paul Pierce.

Também houve representantes de diferentes gerações. O ator Miles Brown, de 12 anos, foi o mais jovem a participar do evento. A partida contou com uma novidade. Nos dois últimos quartos, foi estabelecida uma linha de quatro pontos. O ex-jogador do Lakers Nate Robinson conseguiu acertar uma bola da distância mais longa.