Coritiba, Chapecoense e Goiás largam na frente nas decisões estaduais pelo país

Em um domingo de decisões pelo Brasil, o Coritiba colocou a mão na taça do Campeonato Paranaense ao vencer o Atlético Paranaense por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, em clássico que foi transmitido pelos canais de YouTube das equipes. Os times não entraram em acordo com a Rede Globo para a venda dos direitos de transmissão na competição.

Com a torcida a seu favor, o time alviverde começou a partida pressionando e abriu o marcador logo aos 16 minutos. Mateus Galdezani cobrou falta na área e o zagueiro Werley completou para as redes. O Coritiba manteve o domínio e ampliou 12 minutos depois. O goleiro Wilson deu um chutão para frente, o atacante Iago entrou pela esquerda e tocou por cobertura, surpreendendo o arqueiro Weverton, que estava fora do gol.

O terceiro gol saiu na etapa final, mas de maneira semelhante. Wilson deu novo chutão para frente e a zaga atleticana rebateu. Henrique Almeida aproveitou a sobra e tocou para Kleber ampliar. No duelo de volta, se o Atlético vencer por três gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis.

CATARINENSE - A Chapecoense largou na frente do Avaí na decisão em Santa Catarina. O time alviverde derrotou o adversário por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e agora pode até perder por um gol de diferença em Chapecó (SC) que garante pela primeira vez na sua história o bicampeonato catarinense consecutivo. Luiz Antonio marcou o gol do triunfo.

A partida terminou com um jogador expulso para cada lado. Capa, do Avaí, e Andrei Girotto, da Chapecoense, levaram o cartão vermelho ainda no primeiro tempo e estão suspensos do duelo decisivo. O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 16 horas, na Arena Condá.

Antes, a Chapecoense viajará até Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Avaí tem a semana livre para trabalhar e, por ter feito pior campanha do que o adversário, precisará vencer por uma diferença de dois gols para ficar com o título.

OUTROS ESTADUAIS - O Goiás venceu o Vila Nova por 3 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, e ficou mais próximo de chegar ao 27.º título estadual da sua história. Alemão (contra), Tiago Luís e Carlos Eduardo marcaram. Com o resultado, o time esmeraldino poderá perder até por dois gols de diferença no próximo domingo que garante a taça.

Remo e Paysandu ficaram no 1 a 1 neste domingo, no estádio do Mangueirão, em Belém, no primeiro duelo da final do Campeonato Paraense. As equipes se enfrentam no próximo domingo, no mesmo local. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. No Campeonato Cearense, o Ceará derrotou o Ferroviário por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, no primeiro jogo do playoff final e agora está a uma vitória ou dois empates da taça.

Com gol de Neto Baiano, o CRB venceu o CSA por 1 a 0, no estádio Rei Pelé, em Maceió, e agora pode empatar a volta que garante o título do Campeonato Alagoano. No Mato-Grossense, o Cuiabá venceu Sinop por 2 a 1, de virada, em casa, e ficou em vantagem na decisão. No Sul-Mato-Grossense, Novo e Corumbaense empataram o jogo de ida por 1 a 1.

Por conta da Copa do Nordeste, as decisões dos Campeonatos Baiano e Pernambucano ainda não começaram. Bahia e Vitória fazem o primeiro jogo da final nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O segundo duelo está marcado para o outro domingo, no estádio do Barradão. A decisão em Pernambuco, entre Sport e Salgueiro, começa no próximo domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Nesta segunda-feira será disputado o segundo jogo da decisão do Campeonato Potiguar. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o ABC garante o título se conseguir empatar contra o Globo, no estádio Frasqueirão, em Natal.

No sábado, outros três jogos abriram as decisões estaduais. No Brasiliense, Ceilândia e Brasiliense empataram por 2 a 2. Mesmo placar do duelo do Capixaba entre Doze e Itapemirim. No Sergipano, Confiança e Itabaiana ficaram no 1 a 1.

