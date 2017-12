Coritiba, Avaí, Ponte e Atlético Goianiense são rebaixados no Brasileiro

Coritiba perde para a Chapecoense e cai para a Série B Leia mais: https://oglobo.globo.com/esportes/coritiba-avai-se-juntam-atletico-go-ponte-entre-rebaixados-para-serie-b-22145159#ixzz50HliQyFd stest - Coritiba/Divulgação

Em um domingo cheio de emoções e com 30 gols, o Campeonato Brasileiro terminou ontem (3) com o Corínthians campeão por antecipação e quatro times rebaixados para a segunda divisão em 2018: Coritiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético Goianiense.

Conseguiram vaga direta para a Libertadores do ano que vem o Coríntians (72 pontos), Palmeiras (63), Santos (63), Grêmio (62), Cruzeiro (57) e o Flamengo (56).

O Vasco (56) e a Chapecoense (54) irão para a fase da pré-Libertadores.

Se o Flamengo for campeão da Sul-Americana dia 13 próximo, no Maracanã, diante do Independiente, da Argentina, abrirá vaga para o Vasco na fase direta da Libertadores.