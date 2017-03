Corintiano Gabriel tem expulsão anulada e juiz de clássico leva gancho de 60 dias

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) decidiu anular a expulsão do volante Gabriel no clássico entre Corinthians e Palmeiras, realizada no último dia 22, no Itaquerão. O jogador recebeu o cartão vermelho erroneamente do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que acabou sendo suspenso por 60 dias pelo grave erro cometido na partida.

Gabriel não foi ao julgamento, mas o árbitro esteve presente e tentou se defender do erro. Ele disse que em momento algum foi informado de que Maycon é que havia feito a falta e não Gabriel. Em meio à confusão, ele acabou dando o segundo cartão amarelo e expulsou o volante, que ficou revoltado com a decisão e a partida chegou a ser paralisada por alguns minutos.

O tribunal ainda confirmou que a primeira advertência recebida pelo jogador está mantida. O Corinthians divulgou na sexta-feira que o primeiro cartão havia sido suspenso também, algo que o TJD negou.

No total, foram três votos para que o árbitro fosse suspenso por 60 dias e dois por uma punição de 30 dias. Em relação a Gabriel, quatro deles indicaram a anulação da expulsão enquanto um sugeriu que o primeiro cartão amarelo também fosse anulado.

Apesar da decisão, Gabriel não poderá enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, pois está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A primeira advertência foi contra o São Bento, depois teve o primeiro amarelo contra o Palmeiras e o terceiro cartão ocorreu diante do Santos, no último sábado.

O Corinthians ainda foi multado em R$ 10 mil por sinalizadores e faixa de protesto na torcida durante o jogo com o Palmeiras, derrotado por 1 a 0 no clássico.

