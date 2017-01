Corinthians recebe aporte de 2 milhões e bolsas para cursos de inglês

O acordo entre o Corinthians e a Minds foi fechado nesta segunda-feira, (9), e será celebrado no Brasil no primeiro amistoso da Arena Corinthians no fim do mês / Reprodução

Prestes a completar 10 anos de existência e presente nas 5 regiões do Brasil, a rede de escolas Minds celebra em grande estilo: apoiando o Corinthians, time que contabiliza a segunda maior torcida do País. De acordo com a última pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CDNL) a preferência dos torcedores das 27 capitais brasileiras em relação aos clubes traz o Timão ocupando a segunda posição com uma porcentagem de 13,3.

A Minds ocupará um espaço na camisa do clube e terá exposição nas redes sociais do Corinthians, que possuem mais de 17 milhões de seguidores. O aporte realizado pela rede de idiomas foi de aproximadamente 2 milhões de reais e faz parte do planejamento estratégico de marketing. “Estou há quase 2 anos nos Estados Unidos trazendo tecnologia para as salas de aula da rede. Apoiar um dos principais clubes esportivos do país vai além da divulgação da nossa marca. O principal intuito é realizar a sinergia entre o esporte e a educação”, explica a CEO da rede Minds, Leiza Oliveira.

O acordo entre o Corinthians e a Minds foi fechado nesta segunda-feira, (9), e será celebrado no Brasil no primeiro amistoso da Arena Corinthians no fim do mês. O adversário do time da casa ainda não foi revelado. A ideia é apresentar o novo elenco do timão neste jogo. Outrora, a Minds já apoiou os times Palmeiras, Santos e a Portuguesa , todos do Estado de São Paulo.

“Desde Junho de 2016 estamos estudando este apoio ao clube Corinthians. Nossos franqueados, mais de 70, apoiaram a ideia. Ter a marca aliada a um time crédulo faz bem para os sócios da Minds e toda a rede”, finaliza o Sócio e Diretor da rede de idiomas, Augusto Jimenez.

A parceria entre a Minds e o alvinegro ainda deve apresentar novidades e benefícios para funcionários do clube, atletas e sócios do programa Fiel Torcedor. “Estamos estampando a nossa marca no uniforme de um dos maiores clube do planeta e isso nos deixa muito orgulhosos, além disso iremos proporcionar aos atletas a oportunidade de aprender ou aprimorar o inglês”, evidencia o Diretor Publicitário da Minds, Renato Garcia.

A Minds foi fundada em 2007 em Porto Alegre e nesses 10 anos se envolveu em várias causas sociais e do esporte. Líder em tecnologia foi a primeira rede a incluir o tablet dentro da sala de aula e ter lousa touch screen. A rede também está desenvolvendo um robô que ficará nas salas do kids e auxiliará a pronúncia do inglês pelos pequenos.

