Corinthians volta aos treinos com Danilo Avelar e Gabriel no gramado

O Corinthians chegou em São Paulo por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira, após a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, em Chapecó, pela Copa do Brasil, e à tarde já foi para o campo treinar visando a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo, domingo, às 16h, na Arena Corinthians. A novidade da atividade foram as presenças de Danilo Avelar e Gabriel no gramado.

Avelar desfalcou o time alvinegro no primeiro jogo da final do Estadual, no último domingo, no Morumbi, em razão de dores no joelho esquerdo. Entretanto, o jogador parece recuperado e participou da atividade normalmente. O treino desta quinta contou apenas com a presença dos jogadores que não atuaram em Chapecó.

Manoel, que foi cortado do banco de reservas contra a Chapecoense, ficou na academia e, segundo informações divulgadas pelo clube, não preocupa para a partida e foi apenas preservado em razão de uma gripe. Dos titulares do jogo de quarta, só Walter, Ramiro e Ralf foram para o gramado.

Além de Avelar, outra novidade no campo foi o volante Gabriel. Ele se recupera de cirurgia na perna esquerda e só deverá estar disponível a partir do mês que vem. O Corinthians volta aos treinos na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Fábio Carille deve escalar o Corinthians no duelo de volta da decisão do Paulistão com a seguinte formação titular: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf e Richard; Vagner Love, Sornoza (Jadson) e Clayson; Gustavo.