Corinthians vive domingo de decisões em São Paulo e em Campo Grande

O domingo (14) será duplamente decisivo para o Sport Club Corinthians Paulista. No estádio do Morumbi, em São Paulo, o time enfrentará o São Paulo Futebol Clube no primeiro dos dois jogos decisivos do Campeonato Paulista, a partir das 15h – 16h de Brasília. Horas antes, em Campo Grande, o alvinegro estará diretamente envolvido na disputa pelo primeiro título de 2019 na Copa Truck, competição automobilística que tem 22 caminhões na pista.

Esta é a décima temporada consecutiva de atuação do Corinthians no automobilismo brasileiro em parceria com o paulista Roberval Andrade. Piloto do Mercedes-Benz número 1, o paulista foi campeão da Copa Truck em 2018, tendo em Mato Grosso do Sul um de seus melhores desempenhos no ano: um segundo lugar e uma vitória nas duas corridas disputadas no Autódromo Internacional de Campo Grande, palco da disputa deste domingo.

“Essa parceria com o Corinthians tem sido extraordinária, e muitas vezes vivemos situações opostas no mesmo momento”, recorda Andrade. “Em 2010, por exemplo, o time não conquistou títulos, e eu fui campeão sul-americano e brasileiro correndo com o caminhão do Corinthians. Em outros anos os títulos vieram no futebol e eu mal apareci na foto. Como em 2012, quando o Timão foi campeão da Taça Libertadores e do Mundial de Clubes”, aponta.

Roberval Andrade identifica um momento semelhante das atuações do Corinthians no futebol e no automobilismo. “Nosso time vai entrar em campo no Morumbi sob pressão pelo título, e isso é bom, porque o Corinthians sempre se dá muito bem quando joga sob pressão. Eu me identifico bastante com o time nesse aspecto, também, várias vezes na minha trajetória consegui o resultado de que precisava quando estava pressionado por isso”, compara.

A etapa em Campo Grande é a segunda da temporada da Copa Truck e define o título da primeira minicopa da competição. A abertura do campeonato foi marcada por dificuldades para o piloto do Corinthians em Goiânia. “Foi um fim de semana atípico, em que nossa participação só foi definida às vésperas da corrida”, descreve o piloto, que foi quinto colocado na primeira corrida e teve de abandonar a segunda por conta de problemas mecânicos.

Ocupando o nono lugar na tabela de pontos, Roberval Andrade admite a condição adversa para a disputa do título da Primeira Copa. “Aqui vale somar o maior número de pontos possível, o que pode ser determinante para repetirmos o título geral que conquistamos em 2018. Conto com a torcida do Corinthians, que é a mais numerosa aqui de Campo Grande, para comemorarmos juntos o melhor resultado possível. Quem sabe a vitória”, vislumbra.

PROGRAMAÇÃO

As corridas de domingo têm largadas previstas para 12h05 e 12h45, com transmissão ao vivo do canal SporTV 3.