Corinthians vence Sport e termina 1º turno do Brasileirão invicto

A vitória soberana do Corinthians sobre o Sport por 3 a 1, na noite deste sábado, no Itaquerão, foi o retrato da supremacia do time no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fabio Carille confirmou o título simbólico do turno de maneira invicta, algo inédito na história dos pontos corridos. Com 47 pontos, o time se isola com o maior número de pontos em um mesmo turno em todas edições da competição. A vitória também é importante na história do clube: são 34 jogos de invencibilidade, a segunda maior do clube centenário. Faltam três para igualar a série de 1957.

A vitória deste sábado também aumenta o otimismo para a segunda etapa do torneio. Das 14 edições do Campeonato Brasileiro, em 11 delas o campeão do primeiro turno levantou o troféu no final do ano.

O Corinthians vem acumulando recordes de maneira pragmática, simples e eficiente. Antes do início da partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo planejava usar a tática do Corinthians que, segundo ele, era aproveitar os erros do adversário. O plano não teve tempo de ser executado. Com apenas cinco minutos, o time da casa já havia criado uma grande chance de gol apenas apertando a marcação e obrigando a defesa ao rival. Após lançamento de Cássio, Rodriguinho exigiu grande defesa de Magrão. O gol saiu três minutos depois. Após grande jogada de Fagner, um dos melhores do time, Guilherme Arana finalizou de primeira: 1 a 0.

O Corinthians adotou o esquema vitorioso, já conhecido, mas difícil de ser neutralizado. O time permitiu que o Sport ficasse com a bola e apenas cercava, esperando o erro do rival para o contra-ataque. O time de Carille sabe que não precisa ficar sempre com a bola, basta ser efetivo quando surgir a oportunidade. Isso aconteceu novamente com menos de um minuto do segundo tempo. Aos 19 segundos, logo após a saída de bola, o meia Rodriguinho acertou uma belo chute no ângulo de Magrão.

Com o jogo absolutamente controlado, a equipe diminuiu o ritmo. Mesmo assim, conseguiu o terceiro gol em uma de suas jogadas características: as cobranças de escanteio. Aos 20 minutos, Pedro Henrique subiu sozinho e fez 3 a 0.

Mesmo quando o Corinthians errou, o rival não conseguia aproveitar. O atacante André desperdiçou duas oportunidades. Na primeira, finalizou fraco; na segunda, demorou para finalizar. O público, que começou a gritar "olé" aos 24 minutos do segundo tempo, fazia festa até nas substituições.

A torcida festejou a boa atuação de Clayson, de saída, e também a entrada de Pedrinho, xodó dos torcedores. Nem o gol do Sport, em um grande chute de longe de Thallyson aos 37 minutos do segundo tempo, interrompeu a festa.

Como o jogo com a Chapecoense foi adiado, o Corinthians só voltará a jogar em 19 de agosto, quando vai receber o Vitória, no Itaquerão. Já o Sport estacionou nos 28 pontos e pode perder o sexto lugar na sequência da rodada. No dia 13, receberá a Ponte Preta, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 x 1 SPORT

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon (Camacho), Rodriguinho, Clayson (Pedrinho) e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Sander; Rithely, Patrick (Thallyson), Everton Felipe (Juninho), Diego Souza e Osvaldo (Anselmo); André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Guilherme Arana, aos oito minutos do primeiro tempo; Rodriguinho, aos 19 segundos, Pedro Henrique, aos 20, e Thallyson, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Romero (Corinthians); Samuel Xavier, Henriquez (Sport).

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 41.269 pagantes.

LOCAL - Itaquerão, em São Paulo (SP).

