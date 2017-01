Corinthians vê negociações difíceis, mas ainda não descarta Drogba e Jadson

O Corinthians ainda não desistiu da contratação de Didier Drogba e Jadson. O presidente do clube, Roberto de Andrade, aguarda uma resposta dos representantes dos atletas, mas admitiu nesta sexta-feira que os dois negócios são difíceis por motivos distintos.

Em relação a Drogba, o marfinense já acertou a questão financeira. "Fizemos um contato com o agente dele e fizemos a proposta de financeira ao atleta. Depende dele aceitar ou não. Não é tão fácil, é difícil, por causa da mudança de vida que ele terá que passar. Foi uma grande possibilidade que surgiu para o Corinthians e se fosse ajuste financeiro poderia dizer se está próximo ou não. A proposta foi bem recebida por ele, e depende dele querer jogar no Brasil", disse o dirigente, em entrevista ao canal Fox Sports.

Os dirigentes acreditam que ainda nesta sexta-feira possam ter novidades. Eles ainda acreditam que as propostas que existiram pelo jogador, do Olympique de Marselha e do Montreal Impact, não evoluíram e que apenas o Corinthians está na briga neste momento, algo que ainda dá um fio de esperança para que o acerto ocorra.

Drogba ainda não deu uma resposta para os corintianos porque aguarda por uma oferta do futebol europeu ou asiático, que seja vantajosa financeiramente. Roberto de Andrade disse ainda que em momento algum o clube enviou representantes à Inglaterra para negociar com o jogador. Entretanto, o ex-diretor de marketing do clube, Gustavo Herbetta, viajou para a capital inglesa com autorização do Corinthians em busca de um acerto com o jogador marfinense.

Enquanto garante que o acerto com Drogba depende apenas da vontade do atleta e não da questão financeira, com Jadson a conversa é diferente. O meia, campeão brasileiro pelo clube em 2015 e que está sem contrato, ainda negocia salários e os valores parecem um pouco distantes do que o clube pretende pagar por ele.

"Temos total interesse, mas para isso temos que acertar financeiramente. O Jadson chegou ontem (quinta-feira, ao Brasil) e a primeira pedida estava totalmente fora da nossa realidade. Para não ficar discutindo valores, colocamos o quanto podemos pagar, dentro da possibilidade, e estamos aguardando por parte deles (representantes do jogador) se têm interesse", disse.

