Corinthians supera cansaço, evita surpresa e derrota o Luverdense

O Corinthians conseguiu, enfim, ganhar por mais de um gol de diferença. No primeiro tempo, parecia que seria o dia de vencer e convencer, mas não chegou a tanto. Após um bom início, o time sentiu o cansaço, mas derrotou o Luverdense por 2 a 0 nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, e conquistou boa vantagem no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil.

Em dez jogos na temporada, foi apenas a segunda vez que o time de Fábio Carille marcou mais de um gol. A anterior tinha sido na vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Por outro lado, a equipe chega à oitava partida sem tomar gol no ano.

A preocupação em entrar em campo mais concentrado do que aconteceu contra o Brusque, como havia pedido Carille antes da partida, aconteceu. A acomodação e a sensação de que poderiam ganhar a partida a qualquer momento foram substituídas por uma equipe dedicada.

Pelo primeiro tempo, a equipe merece os cumprimentos. Toques rápidos, movimentação e jogadas de linha de fundo foram algumas das novidades vistas nesta quinta-feira. Rodriguinho abriu o placar aos 20, após cruzamento de Guilherme Arana. Quatro minutos depois, Gabriel pegou rebote e fez o segundo. Os jogadores do Luverdense chegaram a reclamar de impedimento de Jô, em vão.

No segundo tempo, o ímpeto alvinegro perdeu espaço para o cansaço. Jô, Jadson, Romero, entre outros, claramente andavam em campo e tiveram que recuar para não dar espaço. O time mato-grossense se animou e até acertou a trave de Cássio, mas ficou nisso. O placar poderia ser maior, só que tendo em vista a dificuldade do time em marcar gols e o cansaço no segundo tempo, o 2 a 0 pode ser bastante comemorado.

Carille já havia dito antes da partida que estava bastante preocupado com o desgaste do time, e nesta quinta-feira teve o ingrediente extra do calor em Cuiabá e do campo pesado. Apesar das adversidades, conseguiu um bom resultado para a partida de volta.

Agora, o Corinthians volta as atenções mais uma vez para o Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, às 16 horas. A volta diante do Luverdense está marcada para a quinta-feira que vem, no Itaquerão.

FICHA TÉCNICA:

LUVERDENSE 0 X 2 CORINTHIANS

LUVERDENSE - Diogo Silva; Aderlan, Dalton, Neguete e Paulinho; Ricardo, Diogo Sodré (Rodrigo Fumaça) e Marcos Aurélio; Rafael Silva, Raphael Macena (Kazu) e Erik (Café). Técnico: Odil Soares.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson (Marlone), Maycon, Rodriguinho e Romero (Léo Jabá); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Rodriguinho, aos 20, e Gabriel, aos 24 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Marcos Aurélio, Balbuena, Paulinho.

PUBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

