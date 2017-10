Corinthians repete erros, mas busca empate com o Cruzeiro no Mineirão

A queda de rendimento do Corinthians no segundo turno do Campeonato Brasileiro muito se dá por erros que tem se repetido nos jogos. E neste domingo isso não foi diferente. A diferença, porém, é que desta vez a equipe de Fábio Carille conseguiu achar um gol e empatou com o Cruzeiro por 1 a 1, resultado que já seria bom, por ser fora de casa, mas se tornou ainda melhor pela má atuação do time alvinegro.

O resultado no Mineirão e a vitória do Santos sobre o Palmeiras, no sábado, faz com que a diferença entre as equipes caia para oito pontos. Mais do que cair a diferença, o que preocupa no lado corintiano são os erros corriqueiros que Carille não tem conseguido corrigir. Em 90 minutos, o Corinthians teve apenas duas oportunidades mais claras de gol.

O clima de festa não parece ter contagiado o Cruzeiro, que desde o início da partida mostrou muita inteligência para administrar o resultado. A equipe de Mano Menezes apertou a saída de bola até por volta dos 10 minutos, quando recuou e deixou o jogo do jeito que o Corinthians tem maior dificuldade.

Tendo que propor o jogo, se fazia necessária a participação ativa dos meias. O problema é que Rodriguinho e Jadson - principalmente - tiveram mais uma tarde infeliz, sem criatividade e acrescentando pouco na evolução, como tem ocorrido nos últimos jogos.

O time mineiro recuou e esperou para jogar no erro do adversário. E foi assim que conseguiu abrir o placar aos 19 minutos. Thiago Neves tocou para Alisson, que passou para Diego Barbosa, na esquerda, cruzar na área e Rafinha aparecer em velocidade e, mesmo tendo apenas 1,67m de altura, se antecipou a Guilherme Arana, acertou um forte cabeceio e abriu o placar.

Só após levar o gol que Carille decidiu mexer taticamente na equipe. Vendo que Diogo Barbosa jogava com liberdade em cima de Jadson, inverteu o meia com Romero. O paraguaio, esforçado na marcação, conseguiu controlar melhor as subidas do jovem lateral cruzeirense.

A equipe mineira voltou a recuar e deixar o Corinthians jogar. Os comandados de Carille tocavam a bola, buscavam espaço, mas não conseguiam finalizar. Kazim, que tanto causou preocupação nos torcedores, quase não conseguiu tocar na bola, pois ela não chegava no turco. Na única oportunidade que teve, chegou a marcar o gol, mas estava impedido.

No intervalo, Carille resolveu mexer no infrutífero meio-campo corintiano. Marquinhos Gabriel entrou no lugar de Jadson, alteração que o treinador chegou a testar durante os treinamentos na semana passada. Outra mudança testada pelo treinador foi a entrada de Clayson na vaga de Gabriel, algo que ele fez logo no começo do segundo tempo.

Assim, o time ganhou em velocidade e movimentação. Rodriguinho, até então sumido, parece ter acordado para o jogo. Aos 3, Balbuena chegou a marcar um gol de cabeça, após cobrança de falta de Maycon, mas o árbitro anulou alegando impedimento, em um lance bastante discutível.

Mais organizado, o Corinthians dominou a bola na etapa final, mas não conseguiu finalizar com qualidade. Rodriguinho teve uma boa oportunidade aos 16, após receber passe de Kazim e chutar cheio de efeito para uma bonita defesa de Fábio.

Com o tempo passando, o Corinthians começou a se irritar e desestabilizar. Faltas e muitos erros de passes fizeram com que o Cruzeiro ganhasse mais espaço para ficar com a bola e deixar o tempo passar. Parecia que o final seria de mais uma vitória mineira, até que aos 37, Clayson cruzou, Kazim desviou de cabeça e bola bateu no braço de Murilo. Pênalti. Clayson bateu firme no meio do gol e garantiu o empate, que acabou sendo um grande achado para o time de Carille.

O gol encorajou o time paulista, que aproveitou os minutos finais para pressionar e conseguir a primeira virada no ano. Um pouco de calma e qualidade na finalização, o resultado poderia até ter sido diferente, mas, no fim, o empate ficou de bom tamanho para os corintianos.

Para o Cruzeiro, o resultado fez a equipe ficar agora com 41 pontos na quinta posição no Brasileirão, no qual só voltará a jogar no próximo dia 11, contra o Grêmio, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Corinthians recebe o Coritiba no Itaquerão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 CORINTHIANS

CRUZEIRO - Fábio; Ezequiel, Léo, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Rafinha e Thiago Neves (Lucas Silva); Rafael Sóbis (Arrascaeta) e Alisson (Élber).

Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel (Clayson), Maycon (Camacho), Rodriguinho, Jadson (Marquinhos Gabriel) e Romero; Kazim. Técnico: Fábio Carille.

GOLS - Rafinha, aos 19 minutos do primeiro tempo; Clayson, aos 38 do segundo.

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

CARTÕES AMARELOS - Léo, Balbuena, Fagner, Arrascaeta e Romero.

PÚBLICO - 26.838 pagantes.

RENDA - R$ 753.704,00.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Veja Também

Comentários