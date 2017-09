Corinthians renova contrato de Fábio Carille por mais duas temporadas

Em entrevista coletiva ao lado do presidente Roberto de Andrade, o técnico Fábio Carille confirmou que renovou o seu contrato com o Corinthians nesta sexta-feira. O novo acordo é válido por duas temporadas, com possibilidade de renovação por mais um ano depois deste período inicial.

"Primeiro, é um prazer poder renovar com o Fábio para ele ficar conosco nem dois ou três anos, mas por mais, opção de infinitos anos. Negociação rápida, tranquila, Fábio é de casa. São coisas simples, não tem porque ser diferente. Estamos felizes por ele ter ficado conosco", afirmou o dirigente, pouco depois de o treinador anunciar o acordo.

A renovação, segundo Carille, não altera o trabalho. "Na verdade, (a renovação) era algo que não me incomodava. Tenho que ir a campo trabalhar sério sempre, ter o grupo bastante definido, sabendo o que quero. O trabalho continuaria da mesma forma", afirmou o treinador.

"Mas é um momento especial por tudo o que aconteceu no começo do ano: desconfiança, que levei com naturalidade, seguindo convicções. Estamos em um momento em que demos uma caída na questão de resultados, não de rendimento, mas estamos no caminho certo de um ano maravilhoso e eu sendo parabenizado pela continuidade", acrescentou.

Roberto de Andrade negou que tenha conversado com os candidatos à presidência do Corinthians antes de assinar um novo acordo com Carille. A eleição no clube acontecerá em fevereiro do ano que vem. "Não tem como fazer isso porque não tem candidatura oficializada. Existem pessoas que supostamente são candidatas. Não tinha como aguardar até que todos os candidatos oficializassem, então tive que antecipar. Estou dentro do meu mandato", explicou o presidente.

Com Carille como treinador, o Corinthians sagrou-se campeão paulista e lidera o Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. Neste domingo, a equipe entra em campo precisando vencer o Vasco no Itaquerão, após três derrotas nas últimas quatro partidas da competição nacional.

