Corinthians perde Jadson e deve ter sete desfalques contra o Red Bull Brasil

O meia Jadson é mais um desfalque do Corinthians para enfrentar o Red Bull Brasil nesta quinta-feira, às 17h, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ferroviária e terá que cumprir suspensão. No total, o técnico Fábio Carille terá seis desfalques certos e mais um deve continuar fora, dentre os 28 inscritos do Estadual.

Além de Jadson, Carille não poderá contar com o Fagner e Romero, convocados para as seleções brasileira e paraguaia, respectivamente. Os meias Giovanni Augusto (estiramento no adutor da coxa direita), Marquinhos Gabriel (passou por cirurgia de hérnia inguinal na última segunda), e Kazim (trata uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito) completam a lista.

A tendência é que eles - exceto Jadson - também não enfrentem o São Paulo, domingo, no Morumbi. Por outro lado, existe a possibilidade do zagueiro Balbuena voltar ao time. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e foi vetado das partidas contra Luverdense e Ferroviária, mas o clube não divulgou o prazo para ele retornar aos gramados.

O Corinthians é o líder do Grupo A, com 19 pontos, e já está classificado para as quartas de final. Se vencer o Red Bull Brasil, garantirá também a liderança do grupo na primeira fase.

